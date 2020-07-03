Информируем вас о том, что детские сады возвращаются в штатный режим работы. Уже 3 июля родители смогут водить детей в дошкольные учреждения на полный день. Однако, для того чтобы ребёнок попал в детсад, необходимо получить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными. Она необходима для детей, которые отсутствовали более 5 дней.
Медицинскую справку можно получить в детской поликлинике (ул. Советская, д.5; пр. Победы, д.27) в кабинетах доврачебного приема в порядке очереди, в субботу у дежурного педиатра (пр. Победы, д.27).
Обращаем ваше внимание на то, что режим работы детского сада организован с учетом действия мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Это дезобработка помещений и площадок на улице, осмотры медработниками и масочный режим для родителей!