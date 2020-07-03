Центральная городская библиотека приглашает принять участие в Фотосушке – 2020

Всем, кто влюблён в фотографию!
На этот раз проект, благодаря которому каждый желающий может поделиться любительскими или профессиональными фотографиями, пройдет в онлайн-формате.
До 13 июля присылайте цифровые файлы (не более трёх работ) в формате jpeg на почту artozersk@yandex.ru. Свои данные – имя, фамилию, название снимка укажите в сопроводительном письме. Все работы будут сформированы в единый фотоальбом и выложены 15 июля в группе в ВК https://vk.com/artozersk.
С 15 до 22 июля через народное голосование определится самая интересная фотография. Это будет работа, получившая наибольшее количество лайков. Ее автор получит приз от постоянного партнера акции.
Уважаемые фотографы! В этом году наш любимый город отмечает 75-летие со дня основания, поэтому тема фотосушки – «Мой Озёрск». «Самый читающий», «Самый цифровой», «Самый творческий» - по этим трем номинациям партнеры Фотосушки подготовили отдельные призы.
Ждем ваши работы, где вы поделитесь своим особенным, уникальным, свойственным только вам взглядом на город, в котором волею судьбы мы все вместе проживаем эту прекрасную, непредсказуемую жизнь!
Электронная почта artozersk@yandex.ru
Группа в VK https://vk.com/artozersk
Телефон: 2-30-78.