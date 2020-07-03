Аспирант ЮУрГУ создает ультразвуковой подавитель подслушивающих устройств

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В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор. Субботник прошел на Голубом карьере в Челябинском городском бору. На берегу живописного водоема активисты РСМ собрали больше 200 килограммов мусора. Весь он был отсортирован по фракциям: в отдельные мешки волонтеры собирали пластик, стекло и смешанные отходы. Контролировала раздельный сбор координатор проекта «Чистые игры» в Челябинской области Олеся Ефимова, сообщает минэкологии.После субботника весь мусор отправился в компанию «Полигон ТБО», где он пройдет более тщательную сортировку, после чего часть отходов поступит на переработку. В одном из цехов предприятия участникам субботника продемонстрировали, как использованные полиэтиленовые пакеты перерабатываются в специальные гранулы. В дальнейшем из них изготавливают не только новые мешки для мусора, но и производственные материалы и даже трубы. А из переработанного пластика получается химическое волокно, которое подходит для изготовления самых разных изделий – от упаковочной ленты до одежды.Совместно с партнерскими организациями на «Полигоне ТБО» успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. Также в 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.«Мы с удовольствием поддерживаем проекты по экологическому просвещению и вовлечению жителей Южного Урала в вопросы обращения с отходами. Цель таких скромных по масштабам, но полезных мероприятий – это воспитание культуры обращения с отходами и пропаганда осознанного и ответственного потребления. Живой интерес к сфере обращения с отходами со стороны молодого поколения укрепил идею проводить подобные акции регулярно», - прокомментировал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.Организаторы надеются, что проведенная акция станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут южноуральцам больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.«Челябинская область приступила к поэтапному переходу на раздельный сбор мусора. В марте текущего года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. Там раздельный сбор уже осуществляется. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске, за таким мусором приезжают специальные машины, чтобы разные фракции не смешивались. И сейчас от граждан требуется ответственный подход, потому что, к сожалению, довольно часто даже там, где установлены нужные контейнеры, люди продолжают бросать смешанный мусор в контейнеры для вторсырья. Подобные акции мы планируем проводить регулярно в просветительских целях. Будем не только наводить порядок на загрязненных территориях, собирать мусор, но и показывать людям, что происходит с отходами дальше - чтобы они могли наблюдать процесс переработки и видеть его результаты», - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков. Подробнее
Над проектом с большим будущим работает аспирант Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета Григорий Асяев. Он создает ультразвуковой подавитель звукозаписывающих устройств. По словам молодого ученого, самый доступный канал утечки информации — акустический, и его нужно защищать в первую очередь.Конфиденциальную информацию можно записать с помощью любого устройства, от специализированного электронного до обычного телефона с функцией диктофона. Подавитель, над которым работает аспирант ВШ ЭКН ЮУрГУ, будет заглушать звук на устройствах в радиусе 2,5 метра, сообщает пресс-служба вуза.«Я экспериментировал с разными устройствами, не только смартфонами, но и с обычными телефонами. При проверке на записи слышен только писк, если в этот момент был включен ультразвуковой подавитель. Для каждого устройства разная степень эффективности, этот вопрос я сейчас решаю. Если все пройдет успешно, то я смогу заинтересовать и потребителей. Прежде чем представить свою разработку, я изучил рынок. Выяснилось, что он не такой уж большой, а представленные продукты дорогостоящие. Мой ультразвуковой подавитель звукозаписывающих устройств будет в несколько раз дешевле, потребует меньшего количества излучателей, но при этом эффективность его не пострадает. Подобного устройства на рынке еще нет», — рассказал Григорий Асяев.Проект был отмечен в конкурсе научно-инновационных проектов «УМНИК», а его автор выиграл грант в 500 тысяч рублей. Благодаря этому молодой ученый разработает эффективный образец ультразвукового подавителя звукозаписывающих устройств, который сможет представить на рынке. Однако перед этим Григорий Асяев планирует получить патент на уникальный ультразвуковой подавитель.Фото Данила Рахимова.
Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области