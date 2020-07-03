Жители поселков Новогорный и Метлино смогут въезжать в Озерск с 6 июля 2020 года

На заседании штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания в Озерском городском округе было принято решение разрешить с 06.07.2020 года въезд на территорию Озерска гражданам, имеющим временные пропуска, – жителям поселков Новогорный, Метлино.
Напоминаем, что до 12 июля в Челябинской области и округе сохраняется режим повышенной готовности. Также в округе продолжает действовать обязательный масочный режим при посещении общественных мест. Необходимо соблюдать меры безопасности и социального дистанцирования.