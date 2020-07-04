В Челябинской области в рамках нового регионального инвестиционного проекта будет создано 400 рабочих мест

В минэкономразвития Челябинской области состоялось заседание комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов. По его итогам одобрен инвестпроект по строительству горно-обогатительного комплекса акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в Верхнеуральском районе. Он войдет в перечень региональных инвестпроектов (РИП) и получит господдержку в виде снижения фискальной нагрузки. В его реализации заинтересованы как население, так и власти муниципалитета. Перед запуском проект пройдет экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством РФ.АО «Южуралзолото Группа Компаний» – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Новый комплекс построят в Верхнеуральском районе, на месторождении рудного золота «Курасан». Компания инвестирует в него порядка 16 млрд рублей и создаст 400 новых рабочих мест.«Благодаря включению этого инвестпроекта в реестр РИП предприятие получит налоговые льготы в виде нулевой ставки по налогу на имущество и 10% – по налогу на прибыль в течение 5 налоговых периодов. В результате регион окажет инвестору поддержку на старте, а взамен получит рабочие места и общий объем налоговых отчислений за весь срок реализации проекта (15 лет) порядка 21 млрд рублей», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.Власти Верхнеуральского района считают проект значимым в контексте развития территории и улучшения благосостояния ее жителей. При наборе работников в большей мере предприятие сделает ставку именно на местное население, что существенно повысит уровень занятости, а также обеспечит дополнительные поступления в бюджет муниципалитета. При этом инвестор обязуется соблюдать все нормы экологического законодательства, применимые к реализуемому проекту.«Мы рассчитываем на исполнение тех социальных обязательств, которые инвестор взял на себя по развитию Верхнеуральского муниципального района», – подчеркивает заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.Справочно:С 2017 года для инвесторов на территории Челябинской области могут быть снижены налоги на прибыль (10% в региональный бюджет) и имущество (0%). Для этого организации необходимо подать документы на включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов (РИП).За период действия данной меры в реестр участников РИП Челябинской области включено 4 организации с общим объемом инвестиций 2,5 млрд руб. и проектами:- по строительству завода производства керамической плитки типа «Грес» (ООО «Грани Таганая», Златоуст);- по увеличению мощностей действующего производства нетканых материалов (АО «Втор-Ком», Копейск);- по расширению действующего бизнеса на новой производственной площадке в рамках производства радионавигационного оборудования» (АО «НИИИТ-РК, Челябинск);- по модернизации производства с целью перехода на серийный выпуск комплекса радионавигационного оборудования» (ООО НПО «РТС», Челябинск).По всем вопросам инвесторам можно обращаться в управление инвестиционного развития минэкономразвития Челябинской области по тел. (351)- 263-95-19.