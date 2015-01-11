Маргарита Павлова: Южноуральцы гордятся присвоением звания «Город трудовой доблести» Челябинску и Магнитогорску

Сразу двум городам Челябинской области - Челябинску и Магнитогорску - присвоено звание «Город трудовой доблести». Указ Президента России Владимира Путина об этом решении вышел 2 июля 2020 года.По словам сенатора Маргариты Павловой, для южноуральцев это событие - волнующее и радостное. Инициатива государства учредить такой статус получила поистине всенародную поддержку. Южноуральцы собирали подписи, чтобы их города стали носить это почетное звание, а известие о его присвоении в Челябинске и Магнитогорске встретили праздничным салютом.С 1941-го по 1945 год промышленность Челябинской области за считанные месяцы была переведена на военные рельсы. Регион, как и вся страна, жил под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!», обеспечивая передовую боеприпасами, боевой техникой и всем необходимым.На Южный Урал с начала войны было перевезено свыше 300 промышленных предприятий и построено 35 новых заводов. Челябинцам потребовалось всего 34 дня, чтобы наладить серийное производство легендарного Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны. За годы войны в Челябинске была выпущена пятая часть всех танков, легендарных катюш. Из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд. Тысячи южноуральцев в те годы, а зачастую это были женщины и дети, работали круглые сутки, чтобы обеспечить фронт всем необходимым для Победы.«Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля. И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести», – заявил глава региона Алексей Текслер. Он подчеркнул, чтовклад южноуральцев невозможно переоценить. «Именно их трудовой подвиг является фундаментом, на котором стояла Победа нашего народа», - считает губернатор.«Ветераны-труженики тыла со слезами на глазах отреагировали на то, что их подвиг в тылу не забыт и трудовой вклад во имя победы над фашизмом работавших сутками у печей и станков женщин, детей и стариков получил достойную историческую оценку», - прокомментировала Маргарита Павлова.Места размещения памятных стел в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» определят сами жители Челябинска и Магнитогорска при помощи интернет-голосования. Это станет еще одним всенародным действием по увековечиванию памяти о трудовых подвигах южноуральцев в тылу, героизме и патриотизме дедов и прадедов.
Источник: Фото из архивов