2020-07-07YEKT10:00:00 | Губерния Челябинские промышленники предлагают решения по восстановлению отрасли Источник:









Промышленные кластеры Челябинской области получат дополнительную господдержку, если на федеральном уровне будут одобрены выработанные регионом предложения по восстановлению и развитию отрасли. Об этом шла речь на совещании в региональном минпроме с участием представителей областного правительства, Фонда развития промышленности, Совета Федерации, а также руководителей южноуральских предприятий.«Губернатор Алексей Текслер озвучил рабочей группе Госсовета по промышленности несколько инициатив по господдержке предприятий. Предложения глав регионов будут рассмотрены на заседании Госсовета под председательством Президента РФ. А вопросы, которые мы обсуждаем сегодня, - на ближайшем заседании Совета Федерации. Нужно использовать возможности такого прямого контакта», - подчеркнул, открывая совещание, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.На «Правительственном часе» в Совете Федерации с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова идеи челябинских промышленников представит участвовавшая в совещании сенатор Маргарита Павлова. Часть из них может войти в пакет мероприятий по перезапуску экономики в постковидный период, который Совет готовит для Правительства РФ.В частности, участники совещания поддержали возможность возобновления финансирования господдержки участников промкластеров в рамках постановления Правительства РФ от 28.01.2016 г. № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». Эта инициатива Алексея Текслера уже взята в проработку Минпромторгом РФ.«В реестры Минпромторга РФ и регионального Минпрома внесены от Челябинской области приборостроительный кластер «ПЛАНАР»; кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин; кластер транспортного машиностроения и приводной техники и кластер специальной экипировки. Мы помогаем им из средств областного бюджета. Если же к компенсированию их затрат, в первую очередь на приобретение оборудования, подключатся федеральные власти, финансовую поддержку смогут получить не менее 40 предприятий региона», - прокомментировал министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Глава регионального минпрома также рассказал и о предложении губернатора увеличить лимиты льготного финансирования федерального ФРП по программе «Проекты развития» с 500 млн до 1 млрд рублей, снизить по конкретным проектам базовую ставку с 5% до 2% и продлить срок возврата займа с 5 до 7 лет.У Челябинской области есть и собственные программы господдержки - «Кластеры» и «Проекты развития», которые реализует ФРП Челябинской области. В планах и другие меры поддержки предприятий.«Наши региональные программы «Кластеры» и «Адресная поддержка промпредприятий» уникальны, их нет в других российских регионах. Сейчас мы вместе с областным минпромом и «Опорой России» разрабатываем региональную программу повышения производительности труда для предприятий малого бизнеса с оборотом от 100 до 400 млн рублей. Губернатор идею поддержал. Думаю, в ближайшее время она заработает, - рассказалдиректор ФРП Сергей Казаков. - Кроме того, мы предлагаем рассмотреть программу компенсации процентной ставки по кредитам, выданным промышленным предприятиям, и программу субсидирования издержек, понесенных в предыдущие три года, кластерам, зарегистрированным в Минпромторге РФ».Вице-губернатор Егор Ковальчук отметил, что инициативы областного ФРП позволят ускорить принятие решений по финансированию, в том числе и крупных проектов, поскольку оно будет происходить на региональном уровне.







Источник: https://fingazeta.ru Промышленные кластеры Челябинской области получат дополнительную господдержку, если на федеральном уровне будут одобрены выработанные регионом предложения по восстановлению и развитию отрасли. Об этом шла речь на совещании в региональном минпроме с участием представителей областного правительства, Фонда развития промышленности, Совета Федерации, а также руководителей южноуральских предприятий.«Губернатор Алексей Текслер озвучил рабочей группе Госсовета по промышленности несколько инициатив по господдержке предприятий. Предложения глав регионов будут рассмотрены на заседании Госсовета под председательством Президента РФ. А вопросы, которые мы обсуждаем сегодня, - на ближайшем заседании Совета Федерации. Нужно использовать возможности такого прямого контакта», - подчеркнул, открывая совещание, вице-губернатор Челябинской области.На «Правительственном часе» в Совете Федерации с участием министра промышленности и торговли РФидеи челябинских промышленников представит участвовавшая в совещании сенатор. Часть из них может войти в пакет мероприятий по перезапуску экономики в постковидный период, который Совет готовит для Правительства РФ.В частности, участники совещания поддержали возможность возобновления финансирования господдержки участников промкластеров в рамках постановления Правительства РФ от 28.01.2016 г. № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». Эта инициатива Алексея Текслера уже взята в проработку Минпромторгом РФ.«В реестры Минпромторга РФ и регионального Минпрома внесены от Челябинской области приборостроительный кластер «ПЛАНАР»; кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин; кластер транспортного машиностроения и приводной техники и кластер специальной экипировки. Мы помогаем им из средств областного бюджета. Если же к компенсированию их затрат, в первую очередь на приобретение оборудования, подключатся федеральные власти, финансовую поддержку смогут получить не менее 40 предприятий региона», - прокомментировал министр промышленности Челябинской области.Глава регионального минпрома также рассказал и о предложении губернатора увеличить лимиты льготного финансирования федерального ФРП по программе «Проекты развития» с 500 млн до 1 млрд рублей, снизить по конкретным проектам базовую ставку с 5% до 2% и продлить срок возврата займа с 5 до 7 лет.У Челябинской области есть и собственные программы господдержки - «Кластеры» и «Проекты развития», которые реализует ФРП Челябинской области. В планах и другие меры поддержки предприятий.«Наши региональные программы «Кластеры» и «Адресная поддержка промпредприятий» уникальны, их нет в других российских регионах. Сейчас мы вместе с областным минпромом и «Опорой России» разрабатываем региональную программу повышения производительности труда для предприятий малого бизнеса с оборотом от 100 до 400 млн рублей. Губернатор идею поддержал. Думаю, в ближайшее время она заработает, - рассказалдиректор ФРПКроме того, мы предлагаем рассмотреть программу компенсации процентной ставки по кредитам, выданным промышленным предприятиям, и программу субсидирования издержек, понесенных в предыдущие три года, кластерам, зарегистрированным в Минпромторге РФ».Вице-губернатор Егор Ковальчук отметил, что инициативы областного ФРП позволят ускорить принятие решений по финансированию, в том числе и крупных проектов, поскольку оно будет происходить на региональном уровне. Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области AzAzA 2020-07-07YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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