Южноуральцы могут отметить День семьи, любви и верности вместе с Публичной библиотекой

Челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает отметить самый семейный праздник в режиме онлайн. В программе мероприятий на 8 июля – создание древнеславянского оберега, знакомство с челябинской детской поэзией и сюрпризы отдела Абонемент, сообщает пресс-служба учреждения.Праздничная программа начнется в 11:00, в группе Семейного клуба библиотеки «ВКонтакте». Елена Заворина, сотрудник Центра культурно-просветительских программ ЧОУНБ, научит всех желающих делать народную древнеславянскую куклу (точнее даже две, соединенные воедино) – «Мурашинская парочка».В последнее время все больше людей начинают интересоваться традиционными русскими куклами, разными техниками их изготовления. Это часть быта и культуры наших предков. Куклы участвовали во многих народных обрядах, как праздничных, так и бытовых. «Мурашинская парочка» (специалисты считают, что кукла зародилась в Вятской губернии, в селе Мураши) – традиционная свадебная кукла, которая дарилась молодоженам как символ единения семьи: образ женщины и мужчины, связанных одним пояском, чтобы всегда были вместе, шли по жизни рука об руку и поддерживали друг друга.Для изготовления куклы понадобятся два одинаковых лоскута плотной ткани 12х60 см (для основы кукол), два отрезка белой ткани 10х10 см (для головы), цветные лоскуты разных цветов и размеров (для одежды и рук кукол), катушка красных ниток, вата и ножницы.В13:00 Публичка приглашает послушать стихидетского поэта Елены Сыч в авторском исполнении (встреча состоится в группе отдела краеведения «ВКонтакте»). Елена Сыч работала педагогом сначала в детском саду, а затем – преподавала русский язык и литературу студентам челябинского колледжа. Первая книга Елены вышла в 2004 году. Сейчас в свет выходят авторские книжки писателя, а ее стихи публикуются в сборниках детской поэзии, издаваемых в Челябинске. Завтра она прочитает стихи поэтов Южного Урала – Николая Шилова, Яниса Грантса, Ирины Ежовой (из сборника «Теплое словечко») и, конечно же, свои собственные.
Источник: ЧОУНБ