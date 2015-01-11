2020-07-08YEKT07:00:00 | Губерния Умное освещение появилось в городах и поселках Саткинского и Ашинского районов Жители Саткинского и Ашинского районов теперь смогут комфортно и безопасно передвигаться по улицам как ранним утром, так и поздним вечером. По энергосервисному контракту с муниципалитетами компания «Ростелеком» модернизировала уличное освещение, заменив устаревшие фонари на умные светодиодные источники освещения. В Сатке и девяти малых поселениях Саткинского района установлено почти 800 новых энергоэффективных светильников, а в Миньяре Ашинского района − свыше 1000 единиц.Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим горного края в диапазоне от минус 60°С до плюс 40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее четверти века. Но главное их преимущество − способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий, сообщает пресс-служба Челябинского филиала «Ростелеком».«Умные фонари теперь освещают 78 улиц Сатки, а также 27 улиц в поселках Березовый мост, Большая Запань, Зюраткуль, Магнитский, Малый Бердяуш, Мраморный, Нижняя Сатка, Сибирка и Черная речка. Принцип энергосервисного контракта позволил реализовать данную систему без вложений бюджетных средств. В будущем система позволит муниципалитету экономить до 78% на оплате электроэнергии для освещения этих населенных пунктов», – прокомментировал глава Сатинского муниципального района Александр Глазков.По словам главы Миньярского городского поселения Гюзели Сибагатулиной, энергоэффективность старых уличных светильников оставляла желать лучшего. Благодаря модернизации системы освещения городское поселение сможет сэкономить не менее 4,6 млн кВт·ч электроэнергии.Компания «Ростелеком» выступила интегратором и инвестором проекта. Энергосберегающие фонари солнечного спектра объединены на базе умной аналитической системы управления наружным освещением. При этом система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые внештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении трех лет.«Инновационные технологии проекта «Умный город», сегментом которого является и модернизация уличного освещения, дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей. Осветительные приборы защищены от атмосферных воздействий и обеспечивают равномерную освещенность спектром солнечного света, максимально комфортным для восприятия человеческого глаза. Это вклад в развитие современной городской инфраструктуры еще для девяноста тысяч южноуральцев», – рассказал директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.«Ростелеком» в Челябинской области развивает технологии «Умного города» с 2016 года. Инновационное освещение уже работает для более чем 500 тысяч жителей Копейска, Кременкуля, Магнитогорска, Миньяра, Пласта, Сатки, Троицка. Тестовая зона умного уличного освещения установлена и в Челябинске. AzAzA 2020-07-08YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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