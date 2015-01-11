Более пяти тысяч школьников Южного Урала прошли через «Шахматный всеобуч»

Поздравляем с Юбилеем Заслуженного артиста РФ, актёра Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» Вячеслава Ипполитовича Лясецкого!
Жизнь человека, связанного с искусством, творчеством, а тем более сценой, очень интересна уже сама по себе. За плечами огромный багаж – духовный и человеческий. Мы знаем артиста только по сцене, по сыгранным ролям, редким интервью, может быть, мимолетным встречам на улице. Мало кто знает, что Вячеслав Ипполитович, кроме того, что замечательный актер, еще и бессменный заведующий труппой в течение многих лет. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):10 июля в юго-западных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале) Подробнее
Министерство науки и высшего образования России, по инициативе Минспорта России, разослало в приемные комиссии ВУЗов рекомендации об учёте в качестве индивидуальных достижений для начисления дополнительных баллов выписок из приказа Минспорта России о награждении знаком отличия ГТО Подробнее
В Челябинской области продолжается реализация регионального проекта «Шахматный всеобуч». Игру в шахматы уже освоили более пяти тысяч младшеклассников, в новом учебном году их станет еще больше.В Челябинске состоялось заседание общественного совета регионального проекта «Шахматный всеобуч» под председательством координатора проекта, сенатора Олега Цепкина. Итоги и планы работы по проекту обсуждались с участием министра образования и науки региона Александра Кузнецова.Образовательный проект «Шахматный всеобуч» реализуется в общеобразовательных организациях Челябинской области с 2016 года, проектом охвачены все муниципальные образования региона.В 2019-2020 учебном году в проект вошли еще 40 общеобразовательных организаций, 41 класс, 1044 первоклассника. За четыре предыдущих учебных года «Шахматный всеобуч» распространился на все муниципальные образования Челябинской области, через него прошли более 5 тысяч первоклассников из 193 классов. По инициативе муниципалитетов и школ после первого года обучения продолжили совершенствовать свои шахматные навыки 97% классов с общей численностью обучающихся 5506. В рамках проекта первоклассники участвуют в областных соревнованиях по шахматам, тем самым обеспечивается мотивация для дальнейшего обучения интеллектуальной игре.Как было отмечено на заседании, в этом году соревнования будут проводиться по мере возможности с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Уже создано сетевое сообщество педагогов и обучающихся в социальной сети «ВКонтакте», где все участники могут обмениваться опытом в режиме онлайн. Постоянно осуществляется методическое сопровождение интернет-портала сообщества педагогов, реализующих проект «Шахматный всеобуч». «Состоялось заседание Общественного совета партийного проекта «Шахматный всеобуч». Как и планировалось, расширяем проект в муниципалитетах области, добавили 41 класс в прошедшем учебном году. На следующий учебный год также планируется расширение проекта, в том числе с учетом новых форм дистанционного обучения. Итоговые соревнования по шахматам будут обязательно проведены, как только санитарно-эпидемиологическая обстановка нормализуется и будет соответствующее решение Роспотребнадзора», - прокомментировал сенатор Олег Цепкин.