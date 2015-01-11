Заслуженный артист России Вячеслав Лясецкий — Юбиляр!

Поздравляем с Юбилеем Заслуженного артиста РФ, актёра Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» Вячеслава Ипполитовича Лясецкого!

Жизнь человека, связанного с искусством, творчеством, а тем более сценой, очень интересна уже сама по себе. За плечами огромный багаж – духовный и человеческий. Мы знаем артиста только по сцене, по сыгранным ролям, редким интервью, может быть, мимолетным встречам на улице. Мало кто знает, что Вячеслав Ипполитович, кроме того, что замечательный актер, еще и бессменный заведующий труппой в течение многих лет. Его знают и любят зрители. И не только старые театралы. Из восьми десятков прожитых лет более полувека отдано сцене…

Вячеслав Ипполитович Лясецкий родился 9 июля 1940 года в пос. шахты Никанор Ворошиловского района, Ворошиловоградской области. Дед Лясецкого был священником. Его забрали в 1939-м, а где-то в 1941-м он погиб на Соловках. Отец Ипполит Афанасьевич очень хотел быть садоводом-виноградарем, но его исключили из техникума как сына служителя культа. Он вынужден был бежать в Донбасс. Там работал на шахте простым рабочим. Встретил Анну Сидоровну, поженились, родились дети, младшим из которых был Вячеслав Ипполитович. Мама – главный человек в жизни актёра, о ней он всегда отзывается с особой теплотой, большой нежностью и глубоким уважением. В послевоенное время Лясецкие жили, переезжая с шахты на шахту. Этот кочевой образ жизни он сохранил и потом, когда стал актером. Подолгу нигде не задерживался - Калинин, Барнаул, Омск, Орджоникидзе. И все же Вячеслав Ипполитович оказался в Москве, на вступительных экзаменах в ГИТИС, где на третьем туре увидела его главный режиссер Калининского ТЮЗа Лидия Ящинина. Она только что приняла театр. В числе других пригласила и Вячеслава Лясецкого. Через год после работы в Калининском ТЮЗе он поступил в ГИТИС на заочное отделение, на курс Н. Пажитнова. Заканчивал институт у Р. Анисимовой-Вульф и В. Демина. На сессию в Москву студенты приезжали два раза в год, на полтора месяца. Мастерством актера занимались с утра до ночи, школа была хорошей, крепкой. Благодаря своей счастливой внешности: открытое лицо, голубые глаза, светлые волосы, улыбка, Вячеслав Ипполитович поработал в трех ТЮЗах - Калининском, Барнаульском и Омском.

В 1979-м актёр приехал в Озерск, в муниципальный театр "Наш дом". Этот уютный городок и его театр действительно стали для него настоящим домом. Здесь он стал тем зрелым мастером, на которого "идет зритель". С 1982 года совмещает работу артиста с должностью завтруппой. Озерский зритель знает этого актёра, сыгравшего за эти годы 125 ролей, как высококлассного мастера, способного одинаково правдиво и заразительно существовать в самых разных жанрах, создавать сценические образы: от серьезных до ярко гротесковых. Подлинного успеха добился, создавая образы классического мирового репертуара: Фирс – «Вишневый сад» А.Чехова (1980 и 2004); Фамусов – «Горе от ума» А.Грибоедов (1994); Барон – «На дне» М.Горький (2000), Сорин – «Чайка», А.Чехов (2010). В своих работах артист умеет соединить драматизм и иронию, легкость, элегантность: Амилькар – «Месье Амилькар» И.Жамиак (1983); Херст – «Страна без людей», Г.Пинтер (2003), Первый – «Весь мир – театр», Х.Бец (2011). Отличительной чертой, проявляющейся, пожалуй, во всех ролях, сыгранных Вячеславом Лясецким, является его умение отстраниться от своего персонажа, посмотреть на него как бы со стороны, с иронией и юмором представить

его на суд зрителей. Созданные им образы, согретые его любовью и душой, всегда современны, а потому – нужны зрителю.

Указом Президента от 18 марта 1993 года присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Награжден Почетной грамотой Министерства культуры СССР «За добросовестный труд»(1988), знаком «Ветеран труда» (1996) и др. С 1988 по 1991 год депутат Горсовета Озерска.

С большим уважением поздравляем Вячеслава Ипполитовича с 80-летним Юбилеем. Хотим выразить своё восхищение энергии и любви к прекрасному. Желаем крепкого здоровья и невероятной бодрости и долгой, счастливой жизни!

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