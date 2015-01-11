Ученые ЮУрГУ нашли вещества, которые убивают коронавирус

Уральские ученые ищут лекарство от коронавируса нового типа – сотрудники Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральс кого госуниверситета (ЮУрГУ) выделили вещества, которые активно борются с вирусом и убивают его.

Сообщается, что под руководством начальника лаборатории, кандидата химических наук Владимира Потемкина исследователи проанализировали известные лекарства, способные бороться с коронавирусом нового типа. Было рассмотрено порядка 8 тыс. веществ и составлен список соединений, которые будут воздействовать на протеазу вируса SARS-CoV-2 (коронавирус, приведший к пандемии заболевания Covid-19) и нарушать ее деятельность.

«Мы выделили вещества, которые действуют на SARS-протеазу. Затем c помощью молекулярного докинга* определили наиболее перспективные из них, смоделировав комплексное взаимодействие лекарства с протеазой. Затем провели молекулярное динамическое исследование. Так, удалось рассмотреть изменения за пределами активного участка и с помощью суперкомпьютера "Торнадо ЮУрГУ" выделить наиболее перспективные препараты», – рассказал Владимир Потемкин.

Предполагается, что полученные данные сократят срок биологических испытаний и создания эффективного лекарства от коронавируса, поскольку фармакологические действия и нежелательные эффекты и противопоказания средств, содержащих 10 лучших ингибиторов (подавляющих веществ), уже известны.

Статья, в которой названы наиболее эффективные подавляющие вещества и определено место их воздействия, будет опубликована в журнале Computer-Aided Molecular Design (проиндексирован в Scopus), уточнили в вузе.

*Молекулярный докинг – метод молекулярного моделирования, позволяющий предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого комплекса ориентацию и конформацию одной молекулы в сайте связывания другой (Википедия).

https://dostup1.ru/medicine/Uchenye-YuUrGU-nashli-veschestva-kotorye-ubivayut-koronavirus_128079.html