На Южном Урале растет число договоров по льготной ипотеке

Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области проанализировало статистику по регистрации прав на недвижимость, приобретенную по программам льготной ипотеки.К середине июня число ипотечных договоров по сниженной процентной ставке на Южном Урале составило 816, на 15 июля - 1256.Россреестр напоминает ключевые моменты программы льготной ипотеки. Воспользоваться возможностью ее оформления можно до 1 ноября 2020 года включительно. Предоставление ипотеки по ставке 6,5 % годовых и ниже предусмотрено для покупателей жилья в строящемся или в уже возведенном новом доме. Обязательным условием приобретения квартир по данной программе является первоначальный взнос не менее 20 % от стоимости жилья. Размер процентной ставки сохраняется на весь период действия договора, а разницу между пониженной и рыночной ставкой банкам возместит государство. Первоначально верхний предел суммы, на которую можно было оформить ипотеку, составлял для жителей регионов РФ, в том числе Челябинской области, 3 миллиона рублей. В настоящий момент эта цифра увеличена в два раза – теперь южноуральцам доступна ипотека до 6 миллионов рублей. «Приобрести жилье на условиях льготной ипотеки можно напрямую у застройщика по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) или договору купли-продажи, либо у юридического лица по договору уступки права требования по ДДУ или по договору купли-продажи. Купля-продажа имеет место в том случае, если речь идет о готовой квартире в новостройке, а ДДУ или уступка прав по ДДУ – в случае, если жилье еще не достроено. Число зарегистрированных нами таких договоров неуклонно растет, а в связи с увеличением верхнего предела выдаваемого кредита до 6 миллионов мы ожидаем стабильно высокий интерес южноуральцев к оформлению ипотеки по пониженной ставке», - рассказала начальник отдела государственной регистрации ипотеки и долевого участия в строительстве Управления Росреестра Наталья Гросс.Напомним, что программа получения ипотеки по сниженной процентной ставке действует после вступления в силу постановления Правительства РФ от 23 апреля 2020 года.