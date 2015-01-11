2020-07-21YEKT08:00:00 | Губерния «Таганай» и Екатеринбург свяжет автобусный маршрут Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Туристы из города-миллионника в соседней области, а также жители Каслей, Кыштыма, Карабаша и Миасса смогут добраться в национальный парк прямым рейсом. Автобус, курсирующий по маршруту Екатеринбург-Златоуст (выезд в 16-55), ежедневно будет финишировать прямо у Центральной усадьбы «Таганая». Гости парка прибудут туда вечером, в 21-53 (в выходные дни и при большой загруженности трассы – в 22-33) и, переночевав в гостевых домах, с утра могут выходить на маршрут. В обратный путь автобус отправится в 6-45 и уже в 11-00 будет в Екатеринбурге. «Думаю, это предложение заинтересует не только екатеринбуржцев, но и жителей городов по пути следования автобуса – Каслей, Кыштыма, Карабаша, Миасса. Маршрут, который свяжет «Таганай» и Екатеринбург, существенно упростит путешествие. И если подобные появятся у других транспортных компаний, мы будем только рады», - сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. Билеты на автобус 878-го маршрута Екатеринбург-Златоуст уже можно купить на сайте компании PROBUS. В прошлом году национальный парк «Таганай» посетили около 6 тысяч жителей Свердловской области. Для справки:Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиТуристы из города-миллионника в соседней области, а также жители Каслей, Кыштыма, Карабаша и Миасса смогут добраться в национальный парк прямым рейсом. Автобус, курсирующий по маршруту Екатеринбург-Златоуст (выезд в 16-55), ежедневно будет финишировать прямо у Центральной усадьбы «Таганая». Гости парка прибудут туда вечером, в 21-53 (в выходные дни и при большой загруженности трассы – в 22-33) и, переночевав в гостевых домах, с утра могут выходить на маршрут. В обратный путь автобус отправится в 6-45 и уже в 11-00 будет в Екатеринбурге. «Думаю, это предложение заинтересует не только екатеринбуржцев, но и жителей городов по пути следования автобуса – Каслей, Кыштыма, Карабаша, Миасса. Маршрут, который свяжет «Таганай» и Екатеринбург, существенно упростит путешествие. И если подобные появятся у других транспортных компаний, мы будем только рады», - сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. Билеты на автобус 878-го маршрута Екатеринбург-Златоуст уже можно купить на сайте компании PROBUS. В прошлом году национальный парк «Таганай» посетили около 6 тысяч жителей Свердловской области. Для справки:Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста. AzAzA 2020-07-21YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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