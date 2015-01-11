Челябинская область и Яндекс приступили к реализации соглашения о сотрудничестве в IT-сфере

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Правительство Челябинской области и ведущая российская IT-компания приступили к реализации соглашения по развитию на Южном Урале информационно-коммуникационных решений.Одним из первых совместных проектов может стать внедрение в работу системы здравоохранения региона пилотного цифрового сервиса по предиктивному анализу рентгеновских снимков и компьютерной томографии, который был презентован на онлайн-встрече руководству Мининформа и Минздрава Челябинской области. Разработчиком цифрового продукта выступает компания RADLogics в партнерстве с «Яндекс. Облако».Решение основано на возможностях искусственного интеллекта, который способен анализировать снимки и помогать врачам выявлять заболевания на ранней стадии, например, при онкологии легких, пневмонии или COVID-19. Чтобы научить искусственный интеллект распознавать болезни, используются обезличенные данные пациентов из PACS – медицинской системы передачи и архивации изображений. Среднее время обработки снимка с момента его получения из PACS и до отправки отчета программой составляет 3-5 минут.«Челябинская область обладает достаточными компетенциями для того, чтобы воплотить этот проект в жизнь. В нашем регионе развиты «сквозные технологии», в том числе искусственный интеллект, технологии больших данных. У нас очень высокий уровень цифровизации здравоохранения: Южный Урал входит в десятку лидеров в сфере развития электронного документооборота в медицинских учреждениях, везде есть возможность работать с электронными медицинскими картами и электронными больничными», – отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.Свою оценку системе дал Александр Кузнецов, заместитель министра здравоохранения Челябинской области: «Первое впечатление положительное: данный проект уже работает в нескольких регионах России, обработано достаточно большое количество изображений. Интересно то, что данная система работает не только с ковид-снимками, но и с иными патологиями, например, легких, головного мозга. Несомненно, радует то, что разработчик данного информационного продукта понимает, что необходимо получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора как медицинской информационной системы, которая будет работать в сфере здравоохранения и принимать непосредственное участие в медицинском процессе».Как показал опыт тестирования системы в Республике Татарстан, время принятия врачом решения может быть сокращено в десять раз. Кроме того, представленное решение позволяет организовать быструю каталогизацию больных по группам с легкой, средней и выраженной симптоматикой заболеваний, что особенно актуально в условиях пандемии.Соглашение сотрудничестве между правительством региона и компанией было подписано на прошлой неделе губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и генеральным директором ООО «Яндекс» Еленой Буниной.