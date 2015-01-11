2020-07-27YEKT07:00:00 | Губерния ТД «Комфорт» поделился с ООО «Коелгамрамор» опытом участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» Источник: АНО «Национальные приоритеты»









В июне ООО «Коелгамрамор», занимающее 1 место в России по добыче мрамора и 1 место в Европе по размерам мраморного карьера, вступило в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Сейчас на предприятии работают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области. Своим опытом работы по повышению производительности труда поделились со специалистами предприятия по производству мрамора представители ТД «Комфорт» (Торговый дом раньше включился в реализацию нацпроекта). Нацпроект позволяет участникам обмениваться лучшими методиками по увеличению производительности и использованию инструментов бережливого производства. В рамках обмена опытом состоялась экскурсия рабочей группы ООО «Коелгамрамор» на промышленные площадки ТД «Комфорт».«Роль экспертов РЦК во внедрении на нашем предприятии принципов бережливого производства трудно переоценить. Они дали и технологию, и инструментарий. С их подачи нам удалось применить на пилотном участке несколько недорогих, но очень эффективных решений, таких, как механизация подката и заправки сырья на линии, автоматическое паллетирование продукции, совмещение функционала операторов с повышением им зарплаты и т.п. Теперь мы уже самостоятельно продолжаем работу на других участках - не для «галочки», а потому, что видим реальные изменения и улучшения, в том числе и условий своего труда», - говорит замдиректора по общим вопросам, руководитель рабочей группы ТД «Комфорт» Сергей Обыденный.В конце сентября 2019 года «Комфорт» стал первым в области предприятием-участником нацпроекта под региональным управлением. За первые же полгода экспертам РЦК и сотрудникам компании удалось сократить время протекания процесса изготовления бумажного изделия на потоке-образце, линии по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец, на 62,5% (с 2 до 0,75 часа) и увеличить выработку на 89%, с 17 500 до 27 500 рулонов на человека в смену. При этом незавершенная продукция в потоке уменьшилась на 73%, с 2 млн 397 тысяч до 752 тысяч рублей, а отходы производства – с 8% до 6,5%.Теперь для достижения показателей нацпроекта «Комфорт» запускает новый инвестпроект по поэтапному обновлению ключевых технологических процессов производства. Недавно компания подписала с региональным ФРП договор целевого займа на 42,15 млн рублей, став первым предприятием области, получившим поддержку по региональной программе Фонда «Повышение производительности труда», запущенной в начале 2020 года. Финансирование по ней могут получить предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» по уникальной ставке 1% годовых на срок до 5 лет. Оптимизировав существующие внутренние процессы и исключив все потери, предприятие приступает к обновлению парка оборудования для дальнейшего развития.







Источник: АНО «Национальные приоритеты»В июне ООО «Коелгамрамор», занимающее 1 место в России по добыче мрамора и 1 место в Европе по размерам мраморного карьера, вступило в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Сейчас на предприятии работают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области. Своим опытом работы по повышению производительности труда поделились со специалистами предприятия по производству мрамора представители ТД «Комфорт» (Торговый дом раньше включился в реализацию нацпроекта). Нацпроект позволяет участникам обмениваться лучшими методиками по увеличению производительности и использованию инструментов бережливого производства. В рамках обмена опытом состоялась экскурсия рабочей группы ООО «Коелгамрамор» на промышленные площадки ТД «Комфорт».«Роль экспертов РЦК во внедрении на нашем предприятии принципов бережливого производства трудно переоценить. Они дали и технологию, и инструментарий. С их подачи нам удалось применить на пилотном участке несколько недорогих, но очень эффективных решений, таких, как механизация подката и заправки сырья на линии, автоматическое паллетирование продукции, совмещение функционала операторов с повышением им зарплаты и т.п. Теперь мы уже самостоятельно продолжаем работу на других участках - не для «галочки», а потому, что видим реальные изменения и улучшения, в том числе и условий своего труда», - говорит замдиректора по общим вопросам, руководитель рабочей группы ТД «Комфорт».В конце сентября 2019 года «Комфорт» стал первым в области предприятием-участником нацпроекта под региональным управлением. За первые же полгода экспертам РЦК и сотрудникам компании удалось сократить время протекания процесса изготовления бумажного изделия на потоке-образце, линии по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец, на 62,5% (с 2 до 0,75 часа) и увеличить выработку на 89%, с 17 500 до 27 500 рулонов на человека в смену. При этом незавершенная продукция в потоке уменьшилась на 73%, с 2 млн 397 тысяч до 752 тысяч рублей, а отходы производства – с 8% до 6,5%.Теперь для достижения показателей нацпроекта «Комфорт» запускает новый инвестпроект по поэтапному обновлению ключевых технологических процессов производства. Недавно компания подписала с региональным ФРП договор целевого займа на 42,15 млн рублей, став первым предприятием области, получившим поддержку по региональной программе Фонда «Повышение производительности труда», запущенной в начале 2020 года. Финансирование по ней могут получить предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» по уникальной ставке 1% годовых на срок до 5 лет. Оптимизировав существующие внутренние процессы и исключив все потери, предприятие приступает к обновлению парка оборудования для дальнейшего развития. Источник: пресс-служба министерства промышленности Челябинской области AzAzA 2020-07-27YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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