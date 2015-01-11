2020-07-27YEKT07:00:00 | Губерния Челябинская область получила дополнительно 5 миллионов рублей на модернизацию библиотек Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Второй год подряд библиотеки Челябинской области участвуют в дополнительном конкурсном отборе на получение федерального гранта на модернизацию библиотек в рамках нацпроекта «Культура». В этом году в конкурсе победила детская библиотека №15 Златоустовского городского округа. Она набрала 200 из максимальных 200 баллов и выиграла 5 млн рублей.В подготовке документов для конкурсного отбора библиотекам помогает Проектный офис Челябинской областной универсальной научной библиотеки.«Первый год работы нацпроекта «Культура» вызвал большой положительный отклик не только у населения, но и у органов власти. И сегодня мы используем все возможности проекта по максимуму, в том числе помогаем библиотекам подготовить пакеты документов для участия в дополнительных конкурсных отборах, которые проводит Министерство культуры Российской Федерации, – пояснила директор ЧОУНБ, руководитель проектного офиса в Челябинской области Наталья Диская. – В этом году нас ждут еще победы: до 1 августа станут известны итоги федерального грантового конкурса на 2021».Всего конкурсный отбор прошли 62 библиотеки (20 центральных и 42 малых) из 34 субъектов РФ. Таким образом, в этом году будет создано 172 модельные муниципальные библиотеки в 66 субъектах страны. Из них пять – в Челябинской области.Примечательно, что Златоуст стал победителем и основного конкурсного отбора на 2020, поэтому этой осенью город получит две библиотеки нового поколения. Первая – библиотека семейного чтения №2 «Аист» – откроется 4 сентября, вторая – детская библиотека №15 – в ноябре. «На нас возложена большая ответственность – реализовать грант в очень короткие сроки. Нам дано всего 3 месяца! В ноябре мы уже должны принять читателей в обновленном учреждении, – отметила заведующая детской библиотекой № 15 Златоуста Любовь Дъячихина. – Но мы сделаем это! Мы очень любим нашу библиотеку и читателей. Это вдохновляет нас на совершенствование, даже в режиме нон-стоп».Важной особенностью проекта стало и то, что зонирование основывалось на возможности расширения пространства для всех категорий пользователей, в том числе организации обслуживания людей с ОВЗ. В основу функционально-планировочного решения библиотеки заложен принцип совместного обслуживания всех категорий инвалидов, не выделяя специализированные помещения для какой-либо одной группы.Выбор в качестве представления на конкурс именно библиотеки №15 Златоуста, по словам победителей, – не случаен. Библиотека расположена в одном из крупных районов города с развитой инфраструктурой, находящимися в шаговой доступности образовательными учреждениями. Коллектив обладает большим творческим потенциалом, реализуя 6 программ и проектов, 3 из которых направлены на организацию интеллектуального досуга детей с использованием различных видов игровой деятельности. Источник: АНО «Национальные приоритеты»Второй год подряд библиотеки Челябинской области участвуют в дополнительном конкурсном отборе на получение федерального гранта на модернизацию библиотек в рамках нацпроекта «Культура». В этом году в конкурсе победила детская библиотека №15 Златоустовского городского округа. Она набрала 200 из максимальных 200 баллов и выиграла 5 млн рублей.В подготовке документов для конкурсного отбора библиотекам помогает Проектный офис Челябинской областной универсальной научной библиотеки.«Первый год работы нацпроекта «Культура» вызвал большой положительный отклик не только у населения, но и у органов власти. И сегодня мы используем все возможности проекта по максимуму, в том числе помогаем библиотекам подготовить пакеты документов для участия в дополнительных конкурсных отборах, которые проводит Министерство культуры Российской Федерации, – пояснила директор ЧОУНБ, руководитель проектного офиса в Челябинской области. – В этом году нас ждут еще победы: до 1 августа станут известны итоги федерального грантового конкурса на 2021».Всего конкурсный отбор прошли 62 библиотеки (20 центральных и 42 малых) из 34 субъектов РФ. Таким образом, в этом году будет создано 172 модельные муниципальные библиотеки в 66 субъектах страны. Из них пять – в Челябинской области.Примечательно, что Златоуст стал победителем и основного конкурсного отбора на 2020, поэтому этой осенью город получит две библиотеки нового поколения. Первая – библиотека семейного чтения №2 «Аист» – откроется 4 сентября, вторая – детская библиотека №15 – в ноябре. «На нас возложена большая ответственность – реализовать грант в очень короткие сроки. Нам дано всего 3 месяца! В ноябре мы уже должны принять читателей в обновленном учреждении, – отметила заведующая детской библиотекой № 15 Златоуста. – Но мы сделаем это! Мы очень любим нашу библиотеку и читателей. Это вдохновляет нас на совершенствование, даже в режиме нон-стоп».Важной особенностью проекта стало и то, что зонирование основывалось на возможности расширения пространства для всех категорий пользователей, в том числе организации обслуживания людей с ОВЗ. В основу функционально-планировочного решения библиотеки заложен принцип совместного обслуживания всех категорий инвалидов, не выделяя специализированные помещения для какой-либо одной группы.Выбор в качестве представления на конкурс именно библиотеки №15 Златоуста, по словам победителей, – не случаен. Библиотека расположена в одном из крупных районов города с развитой инфраструктурой, находящимися в шаговой доступности образовательными учреждениями. Коллектив обладает большим творческим потенциалом, реализуя 6 программ и проектов, 3 из которых направлены на организацию интеллектуального досуга детей с использованием различных видов игровой деятельности. AzAzA 2020-07-27YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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