Резидент ТОСЭР «Озёрск» продолжает развивать компетенции в области буровзрывных технологий

Источник: УК «Атом-ТОР»ООО «Инженерно-технический офис» («Интео») осваивает новые направления применения своих инженерно-технических и конструкторских компетенций. Ранее компания сообщала о создании уникальных мобильных буровых установок, а теперь взялась за разработку и изготовление технологической линии по производству эмульсионных взрывчатых смесей для крупного провайдера буровзрывных работ.«Сегодня мы совместно с муниципалитетами и УК «Атом-ТОР» продолжаем активную работу по привлечению в ТОСЭР наших ЗАТО новых резидентов и поддерживаем развитие действующих. При этом масштабность проекта не имеет значения. Это могут быть как крупные, так и малые и средние компании, которые легко встраиваются в кооперационные цепочки. Они более гибкие и могут быстро переформатироваться в условиях стремительных изменений на российском и мировом рынке. Это источник инноваций, новых компетенций, рабочих мест для наших людей», – комментирует заместитель губернатора Челябинской областиНовая разработка резидента ТОСЭР «Озёрск» относится к области промышленных взрывчатых веществ гражданского назначения и предназначена для приготовления из исходных компонентов полуфабрикатов эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ).Специалисты «Интео» уже разработали и согласовали с заказчиком техсхему и приступили к разработке установки, представляющей собой целый комплекс аппаратов.Общий объем инвестиций компании в развитие и инфраструктуру составит не менее 6,5 млн. рублей, количество новых рабочих мест – порядка 20. Выход на проектную мощность планируется к концу 2020 года.