2020-07-29YEKT10:00:00 | Губерния Челябинские производители металлоконструкций повышают эффективность с помощью экспертов федерального центра компетенций Представители предприятий Челябинской области (ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций», ООО «ЗЭОТЭК», ООО «РТП» и АО «Прокатмонтаж») обсудили ключевые вопросы развития отрасли строительных металлоконструкций, а также ход реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Онлайн-конференцию, объединившую 56 компаний из 30 регионов России, организовал Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Пандемия вызвала спад производства в отрасли, и сейчас остро стоит вопрос, как быстро основные потребители металлоконструкций возобновят спрос.



Эксперты ФЦК представили участникам конференции типовые отраслевые решения характерных проблем процесса производства строительных металлоконструкций, изделий и их частей. Применение этих методик позволит существенно нарастить объемы выпускаемой продукции, повысить ее качество и снизить издержки изготовителей.«В основе отраслевых решений – опыт работы экспертов ФЦК на предприятиях-участниках национального проекта. Сейчас в нашей стране более 15 тысяч производителей строительных металлоконструкций. Мы обладаем достаточной экспертностью, чтобы в кратчайшие сроки за счет применения собственных коробочных решений повысить эффективность компаний отрасли», – уверен генеральный директор ФЦК Николай Соломон.Магнитогорское предприятие АО «Прокатмонтаж» стало участником нацпроекта год назад. Повышать производительность здесь начали с участка производства кольцевых площадок. За первые же полгода время протекания процесса сократилось с 35 до 23 дней (34,3%), незавершенное производство – с 492 до 162 тонн (67,1%), а выработка в смену возросла с 10,4 до 12,5 тонн на человека (20,2%). Важно, что добиться таких результатов удалось в основном за счет улучшений в организации производственного потока, практически не привлекая дополнительных денежных средств.«Как участник нацпроекта, наше предприятие уже прошло обучение бережливому производству, благодаря которому удалось снизить себестоимость и увеличить производительность в среднем на 10%. Новый тренинг, организованный ФЦК, помог систематизировать прошлый опыт и дал новые идеи. Например, мы решили внедрить обязательную механизированную очистку металлоконструкций. Понравились высокая квалификация преподавателя, раздаточный материал, четкое соблюдение регламента, деловые игры. Отдельное спасибо за разделение процессов по «шагам». Сейчас активно обсуждаем внедрение в наше производство перераспределения и стандартизации операций на сборочно-сварочном участке», - делится впечатлениями о конференции начальник цеха по производству металлоконструкций АО «Прокатмонтаж» Александр Антипанов.В 2022 году предприятие ставит себе целью рост производительности труда на 30% по отношению к базовому, 2019, году.Напомним, национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. ***АО «Прокатмонтаж» (г.Магнитогорск) - строительно-монтажная компания, одна из ведущих на рынке промышленного строительства в УрФО и за его пределами, партнер многих металлургических предприятий. Основные направления деятельности - монтаж, наладка и ремонт сложного технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций. Компания реализовала более 300 проектов по строительству и реконструкции объектов во всех отраслях промышленности. ***Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) – оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». С помощью экспертов ФЦК и РЦК к участию в нацпроекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России. Инструментам бережливого производства будут обучены 79 500 сотрудников компаний. В Челябинской области реализацией нацпроекта занимается Региональный центр компетенций, созданный при областном Фонде развития промышленности. AzAzA 2020-07-29YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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