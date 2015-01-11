В модернизированной детской библиотеке Еманжелинска откроются литературный и семейные клубы

С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховых пенсий работавшим в 2019 году пенсионерам – в Челябинской области он коснется 256,6 тыс. получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году от работодателей поступали страховые взносы Подробнее