В модернизированной детской библиотеке Еманжелинска откроются литературный и семейные клубы

Детская библиотека Еманжелинского муниципального района открылась для читателей после обновления в рамках нацпроекта «Культура».15 июня в Еманжелинске открылась первая модельная библиотека этого года, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». На ремонт и полное переоснащение детской библиотеки было направлено почти 10 млн рублей из федерального и местного бюджетов: пять миллионов – выигранный грант и более четырех миллионов было выделено из районного бюджета.Благодаря модернизации, в учреждении появилась новая многофункциональная мебель, современная оргтехника и мультимедийное оборудование. Книжный фонд пополнился на четыре тысячи изданий (на их закупку было потрачено почти полтора миллиона рублей).«При разработке проекта модернизации коллектив нашей библиотеки, в первую очередь, опирался на пожелания юных пользователей, родителей и педагогов, которые в проведенном опросе указали, что хотят больше новых книг, обновленные залы с современной мебелью и техникой, – рассказала директор библиотечной системы Еманжелинского муниципального района Татьяна Беляева. – Мы не хотим останавливаться на достигнутом и наряду с уже существующей системой работы, планируем создание новых литературных клубов для подростков и объединений семейного чтения».С момента открытия библиотеку посетило около трех тысяч детей и родителей. По словам сотрудников, многие жители приходят просто посмотреть и оценить результат работы.В настоящий момент, в связи с ограничительными мерами, действующими в рамках карантина, обслуживание читателей происходит только на абонементах – младшем и старшем. Несмотря на это, новая литература, выставленная в открытом доступе, пользуется огромным спросом.«Национальный проекта «Культура» позволил перезагрузить деятельность библиотек, – отметила руководитель проектного офиса, директор ЧОУНБ Наталья Диская. – Детская библиотека Еманжелинского муниципального района стала современной площадкой для равного доступа жителей к качественным информационным ресурсам, а также современным пространством для проведения интеллектуального досуга горожан».
Источник: ЧОУНБ