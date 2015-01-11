В Челябинской области начинается прием заявок на премию в сфере нацполитики

Источник: Управление общественных связей17 августа на Южном Урале стартует прием заявок на ежегодную премию Губернатора Челябинской области в сфере государственной политики.Премия присуждается жителям Челябинской области за вклад в укрепление единства российской нации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества. Также премией может быть оценен вклад в сохранение русского языка как государственного и языка межнационального общения, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных отношений, формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России.Соискателей премии могут выдвигать органы государственной власти, местного самоуправления муниципалитетов, редакции средств массовой информации, образовательные и социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Челябинской области.. Дополнительную информацию можно получить в отделе по реализации национальной политики Управления общественных связей Правительства Челябинской области по телефону (351) 727-71-21.Отметим, что премия учреждена Алексеем Текслером в 2019 году в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики Челябинской области». Вручение премии прошло в декабре 2019 года. На нее были представлены документы о выдвижении 67 соискателей, 10 из которых в итоге признаны лауреатами.