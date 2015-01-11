Социальные предприниматели Южного Урала могут получить гранты

Социальные предприниматели Челябинской области могут принять участие в конкурсе грантов на обучение в Московской школе управления «Сколково». Партнерами проекта выступают Группа ЧТПЗ, образовательная программа «Сколково Практикум», Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.В конкурсе могут принять участие социальные предприниматели с высшим образованием, которые уже реализуют проекты, направленные на решение социальных и экологических проблем на территории Челябинской и Свердловской областей. Победители, чьи бизнес-проекты будут признаны наиболее значимыми и перспективными, получат грант в размере 1 500 000 рублей на обучение по программе «Сколково Практикум». Оценка будет осуществляться по шести направлениям: долгосрочный горизонт, предпринимательский дух, открытость, успешность, инновационность и потенциал команды проекта. Для участия необходимо подать заявку на сайте, выступить с публичной защитой проекта (открытый питчинг перед жюри), показать презентацию в режиме LIVE в виртуальной комнате Glassroom и пройти собеседования с экспертами конкурса.Какие возможности открывает победителям конкурса грантов обучение по программе «Сколково Практикум»?Построение индивидуального трека прохождения программы; Изучение лучших практик, обмен опытом и экспертизой;Возможность развития предпринимательского мышления и компетенций;Определение дальнейшей стратегии развития социального бизнеса;Расширение масштаба бизнеса и горизонта планирования. Обучение по программе «Сколково Практикум» длится 5 месяцев и состоит из 5 модулей по пять дней с проживанием в кампусе. В период между интенсивами в течение 3-4 недель – индивидуальные треки в сопровождении экспертов. Начало обучения – 26 октября 2020 года. Результатом прохождения образовательной программы «Сколково Практикум» станет трансформация и перезагрузка действующего бизнеса, рождение свежих бизнес-идей, направленных на позитивное изменение социального климата на Урале.