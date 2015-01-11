Осенью в Челябинске пройдет #РыжийФест

Вряд ли есть хотя бы один современный человек, который может представить свою жизнь без смартфона. Однако для того, чтобы пользоваться всем его функционалом, требуется не просто приобрести телефон, но и закачать на него необходимые приложения. Вот только как узнать, какие из них действительно необходимы? Самый простой вариант - воспользоваться подходящим интернет-сервисом, который содержит описание всех популярных и новых программ для смартфонов. Подробнее
Губернатор Челябинской области снова продлил действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет. Таким образом, работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные Подробнее
9 августа в 20:45 в диспетчерскую службу администрации округа поступила информация о ДТП с участием автомобиля «Нива» и фуры «Volvo» в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пассажиры автомобиля «Нива» – жители Озерского городского округа Подробнее
Минфин России высоко оценил качество организации межбюджетных отношений в Челябинской области. Ведомство включило наработки южноуральских финансистов в сборник лучших практик, который призван помочь другим субъектам страны в этом вопросе. Как сообщается в информационном письме Минфина России, в сборнике учтен практический опыт 15 регионов, набравших в 2019 году наивысший балл среди субъектов РФ по качеству организации межбюджетных отношений на региональном уровне и по качеству взаимодействия с органами местного самоуправления.«Челябинская область вошла в число субъектов, чьи наработки станут примером для формирования межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях в других территориях страны», – говорит глава южноуральского минфина Андрей Пшеницын.«Нужно понимать: от того, насколько грамотно и четко выстроены межбюджетные отношения, зависит финансовая устойчивость муниципалитетов. Зависит, получат ли жители конкретных территорий необходимые услуги, будут ли у муниципалитетов финансовые возможности для решения социальных и экономических задач, – пояснил Андрей Пшеницын. – Важно и то, как этот процесс регулируется с нормативно-правовой точки зрения. Поэтому Минфин России и подготовил для регионов методологическую помощь в виде сборника лучших практик».Всего в сборник попало почти 30 нормативно-правовых актов, которые ведомство рекомендует принять на региональном и муниципальном уровнях, чтобы соблюсти положения Бюджетного кодекса РФ и не нарушить действующее законодательство. Отметим, что в Челябинской области эта нормативно-правовая база полностью принята. Подробнее
Как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, предположить сложно. Возможно, они заболеют тяжелее, чем пациенты, которые встретились с заболеванием раньше, заявил «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян Подробнее
25–26 сентября в Челябинской области пройдет Всероссийский литературный форум #РыжийФест. 40 событий, пять городов и множество хедлайнеров – писателей, журналистов, литературоведов и критиков – обещают организаторы.«Наш фест для тех, кому нравится «быть рыжим» – читать, писать и обсуждать книги. Кроме того, прилагательное «рыжий» ассоциируется с яркими красками осени, а это не только начало нового учебного года и творческого сезона, но и время объявления номинантов и победителей литературных премий. Отсюда и слоган – «Рыжий. Осенний. Наш», – пояснила председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева.Всероссийский форум #РыжийФест – это не просто презентационное мероприятие. Он предполагает живое обсуждение вопросов, связанных с конкуренцией книги и интернета, конфликтами между читательскими вкусами разных поколений, методикой преподавания литературы в школе, профессиональной критикой и рекламой печатных новинок.Не случайно одним из организаторов мероприятия выступает Союз журналистов Челябинской области, который обеспокоен общим снижением количества публикаций культурно-просветительской тематики на фоне роста популярности скандально-криминальных новостей.«#РыжийФест вырос из идеи, которая впервые прозвучала здесь, в стенах Публички, а в итоге получила поддержку Фонда президентских грантов, – отметила директор Публичной библиотеки Наталья Диская. – Мы рады развитию нашего партнерства с Союзом журналистов Челябинской области в реализации крупных проектов. Представители медиасообщества всегда были активными участниками событий Южноуральской книжной ярмарки (которая в этом году пройдет в то же время, что и форум). Уверена, что новый проект послужит примером активного сотрудничества в сфере просвещения и культуры».Свое участие в форуме уже подтвердили: создатель серии бестселлеров о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Дмитрий Емец, автор одного из лучших романов десятилетия «Перевод с подстрочника» Евгений Чижов и руководитель авторского научно-практического семинара «Детские книги в круге чтения взрослых», зав. лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ Екатерина Асонова.Обязательно ли читать в школе «Войну и мир» и «Обломова», должна ли детская литература быть просто развлекательной, как убедить ребенка открыть книгу летом и надо ли это делать вообще – #РыжийФест будет максимально открыт для дискуссий.Он станет интересен всем, кто следит за событиями литературной жизни, преподает в школе или вузе, любит читать бумажные и электронные книги, писать рецензии и даже критиковать критиков.Программа #РыжегоФеста рассчитана на три дня: 25–27 сентября. Причем, мероприятия пройдут не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме (выезд в эти города состоится 27 сентября). Это позволит охватить широкий круг читателей, филологов, педагогов, студентов, школьников и их родителей.Одновременно с Всероссийским форумом #РыжийФест состоится традиционная Южноуральская книжная ярмарка.Оба мероприятия пройдут в одно время (25–26 сентября) и в одном месте – на площадке Центра международной торговли (пр. Ленина, 35). Так у жителей Челябинска и гостей города появится уникальная возможность одновременно посетить сразу два ярких культурных события – и еще больше погрузиться в мир интеллектуального отдыха и хорошей литературы.