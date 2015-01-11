В Миассе семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проходят обучающие мастер-классы

Миасский приют «Твоя надежда» проводит обучающие мероприятия для мам с детьми, проживающими в приюте. Подопечные благотворительной организации вместе с волонтерами проходят развивающие мастер-классы и учатся с пользой организовывать свой досуг на свежем воздухе и в классе.Участниками мероприятий становятся семьи, которые в настоящее время живут в приюте, а также бывшие постоялицы и семьи, которые поддерживает «Твоя надежда».«Основная деятельность приюта - предоставление временного убежища женщинам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но, развивая тему благополучного родительства, мы пришли к пониманию, что здесь нужна комплексная работа. Мало дать материальное, нужно еще и показать, как можно жить счастливо. Так, этим летом зародилась идея - помочь родителям, которые находятся у нас на патронаже, организовывать разумно свой отдых совместно с детьми, - рассказала Наталья Фионик, руководитель проекта приюта для мам «Твоя надежда» города Миасса. - И это стало возможно благодаря нашим отзывчивым и энергичным волонтерам».Так, одним из кураторов приюта стала профессиональная пловчиха Елена Воробьева, организовавшая выезды на озеро Тургояк. Здесь она провела обучение детей плаванию. Фитнес-тренер, КМС по легкой атлетике Ирина Коваленко провела для семей мастер-класс полезной зарядки на свежем воздухе, а волонтер и воспитатель приюта Олег Мингалеев научил ребят фехтованию, катанию на скейте, велосипеде и роликах. Сейчас в планах волонтеров и руководства приюта - освоить водный туризм. Кроме того, для малышей и их родителей проводятся уроки вокала. Учит пению подопечных приюта Елена Баева.«Жесткого графика занятий у нас нет, так как все основано на добровольных началах. Но инициатив и желания - много, от этого и разнообразие деятельности, - пояснила Наталья Фионик. - Вчера после подвижных игр на свежем воздухе дети сели рисовать - такие таланты раскрылись! Спрашиваем их, где лучше? А дети были отделены от мамы и жили в детдоме какое-то время. Они отвечают, что лучше с мамой, а еще лучше всего у нас, когда жизнь так организована и с мамой».В прошлом году организация «Твоя надежда» выиграла президентский грант, который помог сохранить приют. На полученные средства в текущем году оплачиваются коммунальные услуги, работа юриста, воспитателя, психолога и куратора. Также на эти средства приобретено оборудование для проведения информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику абортов, социального сиротства, поддержку материнства.Приют «Твоя надежда» находится по адресу: г. Миасс, пр. Макеева, 19. Здесь могут получить помощь беременные женщины и женщины с детьми, а желающие поддержать семьи могут принести по указанному адресу вещи.Контактные телефоны: 8-908-577-86-45, 8-908-057-25-57;E-mail: fionikn@yandex.ru;Сайт: www.tnmiass.ruГруппа ВКонтакте: vk.com/club56726935В Челябинской области работают общественные организации, готовые оказать всестороннюю помощь женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: – «Дом для мамы» (г. Магнитогорск)Сайт: https://ddm74.ru/aboutСтраница в соц. сети: https://vk.com/ddmam.Тел.: +7 (922) 759-10-58. – Социальная служба Каслинского-Снежинского благочиния Челябинской епархии РПЦ «Радость моя» (Каслинский район).Страница в соц. сети: https://vk.com/czmid.Тел.: 89511262271 – Центр поддержки семьи «Два крыла» (г. Миасс) Страница в соц.сети: https://vk.com/wingssvk.Телефон: 89518013175 – Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» (г. Челябинск) Сайт: http://bereg74.org/.Тел.: 8 351 2230309 – Социальный приют для кризисных беременных и матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию при храме Рождества Христова (Катав-Ивановский район, г. Юрюзань)Тел.: 8-912-300-66-30.– Благотворительный Фонд во имя святителя Иоанна Златоуста оказывает помощь малоимущим гражданам, детям, оставшимся без попечения родителей, пенсионерам, инвалидам и другим категориям социально незащищенных лиц (г. Златоуст)Сайт: https://fondzlatousta.ru/Тел.: 8-951-127-93-57.Страница в соц. сети: https://vk.com/club50599518.