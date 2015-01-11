В Озерске начнут развивать «культурное» волонтерство на счет Федерального гранта

В закрытом Озерске Челябинской области приступят к реализации федерального проекта «Волонтёры культуры», который с 2017 года включен в национальный проект «Культура».

С идеей создать волонтерский центр в сфере культуры выступил Антон Шалимов. Методист муниципального бюджетного учреждения «Культурно досуговый центр», он стал победителем политической смены Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов – 2020», который прошел в подмосковном Солнечногорске на озере Сенеж. Антон молодой человек с активной жизненной позицией. Работал в общественной молодежной палате при Собрании депутатов Озерского городского округа. После успешного окончания института по специальности «Юриспруденция», решил выбрать для себя сферу культуры. Его проект «Добровольцы творчества – ресурсный центр добровольчества» стал самым крупным грантом среди цифровых аватаров.

- Поскольку я имею ограничения по здоровью, участвовал именно в этом статусе. Все лекции смотрел через ZOOM, что в моей ситуации – очень удобно. Что касается самого проекта. Всегда писал проекты в социальной сфере, будь то спорт или молодежка, так-как проблем в развитии этих направлений масса. Почему волонтерство? Потому, что именно добровольчество – это тот фундамент, на котором строятся отношения многих людей. Не случайно человеческий капитал – это одна из приоритетных задач национальных проектов, о котором говорится в Послании Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Антон попал на самую шумную, но при этом самую интересную смену Форума «Политика и сетевые лидеры», где собралась самая активная и энергичная молодежь.

– Очень продуктивный диалог выдался с представителями партий: Владимиром Жириновским, Юрием Афониным, Сергеем Неверовым и Сергеем Мироновым. Спорили, кто лучше, да так и не решили. Больше всего мне понравился диалог на равных с Дмитрием Егорченковым, Никитой Данюком и Павлом Фельдманом. И конечно диалог на равных с Марией Захаровой превзошёл сам себя: «Мне спешить некуда, сегодня крайний день моего отпуска, давайте ещё поговорим». Такая открытая, красивая и очень умная.

Помимо образовательной программы молодежи предложили зону неформального общения с гостями форума, нетворкинг, командные мастерские, спортивные активности и обширную развлекательную програму.

Большое внимание образовательная программа уделила развитию soft skills у молодых людей – по итогам смены каждый уедет домой с персональным трек-листом действий по достижению поставленных на ближайший год целей.

– Что такое «Территория смыслов»? Это создание своего опыта на опыте других людей. Мы ищем положительные смыслы, истории успеха и доносим их до молодых людей в той тональности, которая заряжает на еще большие успехи, – говорит общественный советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, программный директор ВМОФ «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

Главной ценностью форума организаторы называют культурно образовательную среду, которая вокруг него формируется и раскрытие человеческого капитала. «Территория смыслов» – место пересечения участников с людьми, принимающими решение в стране. Участники увозят этот опыт и положительный заряд в родные регионы, а лучшие из лучших увозят гранты и приступают к реализации качественных перемен на местах без откладываний на завтра. Мастерская «Сенеж» должна стать в этом смысле домом, местом встреч, местом, куда участники должны возвращаться, говорят организаторы.

Во Всероссийском молодежном Форуме принял участие заместитель председателя комиссии по продвижению молодёжных инициатив Общественной молодёжной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области, студент ОТИ НИЯУ МИФИ Николай Елисеев.

- На «Территории смыслов – 2020» была большая образовательная программа, диалоги на равных. Это ещё не весь перечень того, что проходило в рамках форума. Нам удалось поработать не только со своей командой, но и с онлайн участниками, находящимися в разных городах России. Я получил незабываемые впечатления от всего форума, так как все время окружали меня множество инициативных ребят, таких же, как и я.

Представители молодого поколения на этом Форуме смогли получить огромное количество полезной информации, они вживую общались с политиками, разрабатывали предложения для нового Федерального закона «О молодежной политике», разрабатывали и защищали собственные проекты.