2020-08-13YEKT14:00:00 | Губерния На профилактику и устранение последствий ковида в бюджете Челябинской области предусмотрено более 6 млрд рублей Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









В бюджете Челябинской области учтены дополнительные 6,5 млрд рублей, необходимые для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Внесение изменений в главный финансовый документ региона одобрили депутаты Законодательного собрания региона.По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, 4 млрд 25,9 млн рублей предусмотрены для учреждений здравоохранения. Средства необходимы на приобретение медицинского оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу госпитальных баз, принимающих пациентов с COVID-19, для покупки расходных материалов и средств индивидуальной защиты, а также на лекарства для госпиталей и реабилитационных отделений, бесплатное трехразовое питание и гостиничные номера для медработников и их обучение на курсах повышения квалификации по COVID-19.Кроме того, 2,5 млрд рублей предусмотрено на строительство областной инфекционной больницы, 61,5 млн рублей – на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания за работу в режиме превентивной изоляции и обсервации.«С учетом внесенных изменений плановый размер дефицита областного бюджета увеличивается на 6 млрд 587,4 млн рублей. Покрыть его планируется за счет коммерческих заимствований, – сообщил Андрей Пшеницын. – Увеличение дефицита и соответственно госдолга Челябинской области предусмотрено с учетом положений, установленных федеральным законодательством. Регионам разрешено привлекать дополнительные займы для финансирования мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий пандемии».Также депутаты одобрили включение в областной бюджет федеральных трансфертов на сумму 770 млн рублей, предусмотренных для финансирования дорожной деятельности.С учетом утвержденных изменений параметры областного бюджета на 2020 год по доходам составят 182 млрд 490 млн рублей, по расходам – 215 млрд 924,5 млн рублей. Дефицит – 33 млрд 434,5 млн рублей. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВ бюджете Челябинской области учтены дополнительные 6,5 млрд рублей, необходимые для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Внесение изменений в главный финансовый документ региона одобрили депутаты Законодательного собрания региона.По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, 4 млрд 25,9 млн рублей предусмотрены для учреждений здравоохранения. Средства необходимы на приобретение медицинского оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу госпитальных баз, принимающих пациентов с COVID-19, для покупки расходных материалов и средств индивидуальной защиты, а также на лекарства для госпиталей и реабилитационных отделений, бесплатное трехразовое питание и гостиничные номера для медработников и их обучение на курсах повышения квалификации по COVID-19.Кроме того, 2,5 млрд рублей предусмотрено на строительство областной инфекционной больницы, 61,5 млн рублей – на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания за работу в режиме превентивной изоляции и обсервации.«С учетом внесенных изменений плановый размер дефицита областного бюджета увеличивается на 6 млрд 587,4 млн рублей. Покрыть его планируется за счет коммерческих заимствований, – сообщил– Увеличение дефицита и соответственно госдолга Челябинской области предусмотрено с учетом положений, установленных федеральным законодательством. Регионам разрешено привлекать дополнительные займы для финансирования мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий пандемии».Также депутаты одобрили включение в областной бюджет федеральных трансфертов на сумму 770 млн рублей, предусмотренных для финансирования дорожной деятельности.С учетом утвержденных изменений параметры областного бюджета на 2020 год по доходам составят 182 млрд 490 млн рублей, по расходам – 215 млрд 924,5 млн рублей. Дефицит – 33 млрд 434,5 млн рублей. AzAzA 2020-08-13YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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