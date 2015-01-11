Студентов Челябинска приглашают принять участие в чемпионате #URBANSPRINT

городская мобильность
зелено-водный каркас города
креативная экономика городов
«Мы собираем сильные идеи не только со стороны людей, которые именно сейчас профессионально занимаются развитием городов. Нас интересуют решения тех, кто начнет решать городские проблемы на профессиональном уровне через несколько лет. Будущее страны – за сегодняшними студентами. Поэтому предлагаем им уже сегодня попытаться осмыслить ряд очевидных проблем и предложить оптимальные форматы их решения. Задачи для студентов подготовят урбанисты, архитекторы и эксперты по развитию городских пространств, они будут заключаться в решении реальных вопросов конкретного города. Также ждем идеи по преобразованию городской среды по направлениям «городская мобильность», «зелено-водный каркас» и «креативная экономика городов», в том числе и с использованием новых технологий», - рассказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. Конкурс проходит в три этапа:- до 3 сентября - регистрация команд для участия в чемпионате; - 4 сентября участники получают техническое задание и в трехдневный срок его выполняют; - 7 по 10 сентября проходит оценка работ и голосование на сайте. Десять команд, набравших наибольшее количество голосов, получат дополнительный балл к оценке экспертной группы конкурса. Победители проекта будут объявлены 11 сентября, ими станут команды, набравшие наибольшее количество баллов по каждому направлению. Приз за 1-е место составит 100 000 рублей и возможность презентовать свое решение на форуме «Сильные идеи для нового времени», за 2-е место - сертификат на каждого участника команды на прохождение практического образовательного курса от экспертов ведущего российского просветительского проекта о личностном и профессиональном развитии Theory & Practice, за 3-е место - памятные призы от программы «100 городских лидеров».