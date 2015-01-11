Изобретение челябинских школьников получило федеральный грант

15 августа завершилось судейство Кубка мира по художественной фотографии 2020 года, соорганизатором которого выступил Государственный Исторический музей Южного Урала. По его итогам коллекции фотографий от России удостоились двух серебряных медалей. Каждый из членов жюри в течение последней недели знакомился с поступившими на конкурс работами и выставлял свои оценки. На итоговом онлайн-заседании им предстояло еще раз отсмотреть все фотографии, прийти к консолидированному мнению и назвать победителей. В результате обсуждения коллекция фоторабот, представленная командой России, удостоилась двух серебряных медалей – по одной в каждой из секций конкурса.В этом году Кубок Международной федерации фотоискусства (FIAP) разыгрывался в рамках 20-й биеннале «Природа». Организация конкурса впервые была доверена России, как стране, которая на протяжении последних трех лет показывает лучшие результаты на Кубках мира. Поскольку ключевую роль в успехе российской команды сыграли челябинские фотографы, столицей биеннале выбрали наш город. Подробнее
Воспитанники челябинского технопарка «Кванториум» разработали устройство для реабилитации конечностей у пациентов, перенесших инсульт и тяжелые травмы. Фонд содействия инновациям высоко оценил экзоскелет, группа ребят с их педагогом по программе «Умник» получили грант 500 тысяч рублей.Специфика детского технопарка «Кванториум» – это проектное обучение, нацеленное на решение реальных производственных задач или социальных нужд. Идея создания экзоскелета родилась во время общения с руководством Челябинской областной клинической больницы. Тогда кванторианцы решили, что справятся с амбициозной задачей, они изучили историю вопроса, существующие аналоги, обратились за консультацией к специалистам в области медицины и реабилитации. Молодые ученые взяли за основу метод зеркальной терапии, оптимизировав его применение с использованием экзоскелета. Работа над проектом велась год. Получившийся прототип был представлен медицинскому сообществу и получил высокую оценку. Технология подразумевает не только сокращение временных затрат на реабилитацию, но и оптимизацию трудозатрат медиков. Тем самым разработка южноуральских школьников сделает реабилитацию более доступной и перспективной в условиях развития телемедицины.«Я горжусь нашими воспитанниками, это огромное достижение! Ведь «Умник» это «взрослый» конкурс, впервые грант получил проект, созданный детьми. Наши ребята – это будущее российской науки. Безусловно, победа в таком конкурсе – это результат слаженной работы всей команды: педагогов и воспитанников Кванториума, аспирантов и преподавателей ЮУрГУ, специалистов по IT-технологиям, робототехники, промышленному дизайну, специалистов в области медицины и реабилитации», – подчеркнул руководитель регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.На этом кванторианцы не останавливаются, ребята уже приступили к созданию следующей версии прототипа с учетом пожеланий медиков. Прототип будет выполнен из облегченных материалов, он будет более компактный и удобный для применения на реальных пациентах.