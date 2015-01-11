Изобретение челябинских школьников получило федеральный грант

Воспитанники челябинского технопарка «Кванториум» разработали устройство для реабилитации конечностей у пациентов, перенесших инсульт и тяжелые травмы. Фонд содействия инновациям высоко оценил экзоскелет, группа ребят с их педагогом по программе «Умник» получили грант 500 тысяч рублей.Специфика детского технопарка «Кванториум» – это проектное обучение, нацеленное на решение реальных производственных задач или социальных нужд. Идея создания экзоскелета родилась во время общения с руководством Челябинской областной клинической больницы. Тогда кванторианцы решили, что справятся с амбициозной задачей, они изучили историю вопроса, существующие аналоги, обратились за консультацией к специалистам в области медицины и реабилитации. Молодые ученые взяли за основу метод зеркальной терапии, оптимизировав его применение с использованием экзоскелета. Работа над проектом велась год. Получившийся прототип был представлен медицинскому сообществу и получил высокую оценку. Технология подразумевает не только сокращение временных затрат на реабилитацию, но и оптимизацию трудозатрат медиков. Тем самым разработка южноуральских школьников сделает реабилитацию более доступной и перспективной в условиях развития телемедицины.«Я горжусь нашими воспитанниками, это огромное достижение! Ведь «Умник» это «взрослый» конкурс, впервые грант получил проект, созданный детьми. Наши ребята – это будущее российской науки. Безусловно, победа в таком конкурсе – это результат слаженной работы всей команды: педагогов и воспитанников Кванториума, аспирантов и преподавателей ЮУрГУ, специалистов по IT-технологиям, робототехники, промышленному дизайну, специалистов в области медицины и реабилитации», – подчеркнул руководитель регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.На этом кванторианцы не останавливаются, ребята уже приступили к созданию следующей версии прототипа с учетом пожеланий медиков. Прототип будет выполнен из облегченных материалов, он будет более компактный и удобный для применения на реальных пациентах.