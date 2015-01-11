Южноуральским сердечникам выдадут бесплатные лекарства – как получить

В Минздраве Челябинской области объяснили, как бесплатно получить лекарства людям, страдающим заболеваниями системы кровообращения, в рамках пилотного проекта по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений.

Помощь доступна гражданам РФ, зарегистрированным и проживающим на территории региона, которые впервые обращаются за помощью в этом году или же перенесли операции. Для тех, кто уже состоит на учете в рамках федеральных или некоторых региональные программ, дополнительная выдача лекарств не предназначена.

Бесплатные лекарства можно получить, если:

- в 2020 году у вас впервые выявлены сердечно-сосудистые заболевания;

- в 2020 году вам проведена сердечно-сосудистая операция;

- в 2020 году вы перенесли острое нарушение мозгового кровотечения, инфаркт миокарда;

- у вас существует высокий риск развития острого нарушения мозгового кровотечения, инфаркта миокарда;

- у вас повышенное артериальное давление, нарушен сердечный ритм.

Чтобы получить бесплатные лекарства, необходимо обратиться к врачу –своему участковому терапевту или фельдшеру. Врач ознакомится с историей вашего заболевания, проведет необходимое обследование, поставит диагноз, возьмет под диспансерное наблюдение и после этого выпишет рецепт на бесплатное лекарство.

Если пациент уже перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или оперативное вмешательство, необходимо обратиться в медицинскую организацию, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, к лечащему врачу, который предоставит выписку из истории болезни с рекомендациями врача стационара. Лечащий врач также выпишет рецепт на бесплатный лекарственный препарат и возьмет пациента под диспансерное наблюдение.

Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в амбулаторных условиях в течение одного года со дня установления диспансерного наблюдения по рецептам, выписанным врачом. Поэтому пациент должен обязательно состоять под диспансерным наблюдением и строго выполнять рекомендации лечащего врача, что позволит подобрать адекватную лекарственную терапию. Перечень лекарственных препаратов, на которые могут быть выписаны бесплатные рецепты, строго определен.

«Если ваш участковый терапевт затрудняется с ответами на вопросы по дополнительному обеспечению лекарственными препаратами, необходимо обратиться к заведующему поликлиникой, заместителю главного врача», – говорят в Минздраве.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouralskim-serdechnikam-vydadut-besplatnye-lekarstva--kak-poluchit_129174.html