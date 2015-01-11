Синоптики рассказали, вернется ли в августе тепло на Южный Урал

Август еще порадует недолгим теплом жителей Челябинской области – в ближайший уикенд столбики термометров поднимутся днем до 18-20 градусов.

А в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет около 10 градусов, опускаясь ночью до плюс 5 и поднимаясь днем не выше 15-ти.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки в регионе сохранится облачная погода, в северной половине пройдут небольшие, местами – умеренные дожди, незначительные осадки возможны и на юге. Ночью будет плюс 5-10, в среду, 19 августа, днем – 10-15. Кроме того, сообщается, что порывы западного, северо-западного ветра могут достигать 18 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-vernetsya-li-v-avguste-teplo-na-Yuzhnyy-Ural_129213.html