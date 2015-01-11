Более 100 учреждений социальной защиты региона получат гуманитарную помощь

Стиральные порошки, моющие и чистящие средства поступят в 109 организаций с круглосуточным пребыванием граждан. Всего учреждениям передадут порядка 30 тонн гуманитарных грузов.Фирма ООО «Хенкель Рус» предоставила Челябинской области гуманитарную помощь для домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических центров, психоневрологических интернатов, центров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.«Пандемия и все следующие за ней события по-настоящему объединили наше общество и люди стали бережней относиться друг к другу. Многие компании стараются помогать тем, кому по-настоящему сейчас тяжело, и мы благодарны за эту помощи, которую нам оказывают. 30 тонн гуманитарной помощи будут распределены на все территории Челябинской области и эти средства пойдут на благо конкретных людей», – подчеркнула Ирина Текслер.
Источник: Марина Власова