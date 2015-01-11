Online с Озерским театром кукол «Золотой петушок».

АНОНС НА НЕДЕЛЮ с 25 по 30 августа:

25 августа, вторник

11:00 УРОКИ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА. РАЗВИВАЕМ КООРДИНАЦИЮ Четвертый урок в рубрике, полезной всем. Ведь развивать координацию необходимо, хотя бы для того, чтобы быстро реагировать на движущиеся объекты. А как это сделать? Читаем рубрику.

14:00 СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ

У многих родителей появляются вопросы - нужны ли карманные деньги детям. Как научить ребенка понимать, что нельзя купить всё, что хочется.

С какого возраста готовить его к самостоятельным покупкам?

18:00 ВРЕМЯ РИСОВАТЬ.

Эта рубрика поможет освоить азы простейших приемов рисования. Узнаем секреты, как заинтересовать юного художника и научить его справляться с карандашом. Творите с удовольствием.

26 августа, среда

12:00 МАСТЕРСКАЯ ДОМА

Куклы-обереги

Принято считать их достоянием прошлого. Во времена язычества они были обязательным атрибутом каждого славянского дома. Кукол делали на праздники, важные события и по другим особым причинам. Эти рукодельные амулеты могут послужить нам и сегодня.

16:00 УЮТНЫЙ ВЕЧЕР.

Чтобы посмотреть представления чёрного театра «Image» чешский язык знать не обязательно. Сегодня это самое популярных шоу в Праге. Эффектная игра теней и света, музыка и танцы, марионетки и красочные костюмы, анимация и оригинальные трюки, пантомима и акробатика, магическая атмосфера на сцене – всё это чёрный театр. Смотрим с удовольствием.

18:00 ГОТОВИТСЯ ПРЕМЬЕРА

Хочется побывать в театральном закулисье и увидеть, как делают спектакли? Можно тихонечко заглянуть в малый зал. Там уже стоят декорации нового спектакля...

27 августа, четверг

11:00 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

День российского кино! Это общий праздник тех, кто его создает, и тех, кто его любит смотреть. Узнаем историю этого события?

18:00 НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Концентрируем свое внимание. Это полезно делать и детям, и взрослым, потому что развивает память. Сравните картинки. Кто найдет отличий больше?

28 августа, пятница

11:00 СМЕШНУЛЕЧКИ

Как мы скучаем по нашим маленьким зрителям! Ждем когда они придут в театр... А пока смотрим на танцующих дома малышей.

18:00 МАГИЯ ТЕАТРА.

Доверяйте возрастному цензу, который указывает театр на афише спектакля.

29 августа, суббота

11:00 МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ

Скоро-скоро сентябрь. Сова расскажет о временах года.

14:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА

Очень важная буква в азбуке - Я! Ведь она последняя! Мы очень долго до неё добирались, и наконец, добрались! Полюбуйтесь на неё - вылитая ЯГА!

Кто такая Баба-Яга? Это персонаж, находящийся на границе двух миров. С одной стороны мир людей, с другой потусторонний мир. Яга в своей избушке на курьих ножках как стражник на заставе!

16:00 СТАРИННЫЕ ИГРУШКИ

В 1913 году была создана знаменитая бумажная кукла Dolly Dingle. За последующие 20 лет было создано более 200 вариантов этой куклы.

30 августа, воскресенье

11:00 МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ

Вслед за осенью октябрь, тетушка Сова расскажет про времена года.

16:00 МАСТЕРСКАЯ ДОМА

Рисуем по мокрому.

Узнаем о наиболее характерных приемах акварельной живописи - по мокрой бумаге. Этот метод дает весьма непредсказуемые результаты! Есть что-то магическое, в том, как цвета смешиваются друг с другом, создавая красивый, яркий эффект.

В программе могут быть изменения и дополнения. Будьте всегда с нами!

Не расставайтесь с любимым Озерским театром кукол: https://vk.com/zol_petushok_oz