«Мобильный кванториум» приедет к малышам с ОВЗ

Детский технопарк на колесах начнет свою работу 7 сентября в Еманжелинске. Перед большим образовательным туром по малым городам и сёлам Южного Урала педагоги приедут с мастер-классом к слабовидящим воспитанникам челябинского детского сада №440.Самыми первыми на борт кванториума на колесах поднимутся воспитанники детского сада №440 Челябинска. Ребята с нарушением зрения смогут не просто посмотреть и пощупать самое передовое оборудование, но и получить новые знания и навыки. Педагоги по работе с детьми с ОВЗ подготовили для малышей увлекательные развивающие мастер-классы. Они научатся собирать и программировать роботов, попробуют управлять беспилотником.В рамках национального проекта «Образование» на территории Челябинской области реализуется Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Он подразумевает создание детского технопарка «Мобильный Кванториум». Это технопарк на колесах, оснащенный передовым, высокотехнологичным оборудованием. В рамках проекта талантливые школьники не просто знакомятся с инновационными технологиями, они разрабатывают собственные уникальные проекты.Первым пунктом образовательного турне станет Еманжелинск с 7 по 18 сентября, далее автомобиль отправится в Касли, где пробудет с 21 сентября по 3 октября. С 5 по 17 октября мобильный технопарк будет работать в Аргаяше, с 19 по 31 октября автокванториум будет в Кусе. Следующими пунктами станут Еткуль с 2 по 14 ноября и Нязепетровск с 16 по 28 ноября.