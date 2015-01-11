С 1 сентября южноуральским безработным отменяют «ковидные» доплаты

С 1 сентября 2020 года безработным жителям Челябинской области, зарегистрированным в службе занятости населения, пособие по безработице будет выплачиваться без доплат, назначенных на период ограничительных мер.
Напомним, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мероприятий в регионе увеличилось число людей, потерявших работу. Количество зарегистрированных безработных на 25 августа составляет 89 895 человек (четырехкратный рост к марту текущего года), уровень зарегистрированной безработицы достиг 4,8% (1,22% на 1 марта 2020). Наибольшее количество безработных пришло из сферы торговли и услуг, производства, строительства и транспорта. Для помощи южноуральцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, были введены временные меры поддержки безработных граждан.
«C сентября 2020 года в Челябинской области минимальный размер пособия по безработице с учетом уральского коэффициента (15%) будет составлять 1 725 рублей, прекратятся выплаты безработным гражданам по 3 тыс. рублей за каждого ребенка в возрасте до 18 лет. С октября – прекратятся выплаты пособия по безработице, продленные на три месяца для тех, у кого после 1 марта закончился основной период выплаты; индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанным в установленном порядке безработными, пособие по безработице устанавливается в минимальном размере», – сообщили в СЗН по региону.
Напомним, пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке безработными, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В каждом конкретном случае размер пособия для безработного гражданина определяется индивидуально в зависимости от размера его среднемесячной заработной платы по последнему месту работы, количества недель трудовых отношений (сколько недель гражданин состоял в трудовых отношениях в течение 12 месяцев предшествующих обращению в службу занятости).
Добавим, с 1 сентября 2020 года региональная служба занятости населения начинает работать в режиме личной явки. Во избежание распространения инфекции устанавливаются точные дата и время явки в ЦЗН, о которых заранее по телефону сообщит специалист ЦЗН. Также информацию о приеме можно будет посмотреть в личном кабинете портала «Работа в России».
На личный прием надо взять:
- средства индивидуальной защиты (медицинскую маску, перчатки),
- паспорт,
- трудовую книжку,
- документ об образовании,
- гражданам, относящимся к категории инвалидов, индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПР),
- при необходимости – справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (по форме, размещенной на официальном сайте www.szn74.ru в подразделе «Порядок признания граждан безработными» раздела «Гражданам, ищущим работу»).
Телефон «горячей лини» службы занятости населения Челябинской области: 8-800-444-80-88.
https://dostup1.ru/finance/S-1-sentyabrya-yuzhnouralskim-bezrabotnym-otmenyayut-kovidnye-doplaty_129405.html