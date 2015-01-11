2020-08-26YEKT09:00:00 | Губерния Пособие на детей от 3 до 7 лет: южноуральским семьям направлено 1,9 миллиарда рублей Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Управления социальной защиты населения области приняли более 123 тысяч заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом подавляющее большинство обращений родители подали в первые дни приема в мае и начале июня 2020 года. На финансирование выплат из федерального и областного бюджетов направлено почти 1,9 млрд рублей.«В связи с пандемией коронавирусной инфекции материальное положение многих южноуральских семей с детьми ухудшилось. И наша задача – оказать помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Выплаты семьи могут направить на первоочередные нужды», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина:Пособие выплачивается за период с 1 января 2020 года (если ребенку на эту дату исполнилось три года). По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина семьи сразу получают всю сумму за прошедшие месяцы.Получатели пособия на детей от 3 до 7 лет приятно удивлены размером пособия, которое выплачивает государство, и искренне радуются покупкам. «По новостям показывали, что будут выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно. А потом мне позвонили из соцзащиты и предложили оформить эти пособия. В связи с пандемией нельзя было обратиться в управления соцзащиты напрямую, и я подала документы в МФЦ. Примерно спустя месяц мне позвонили и сказали, что выплата одобрена, и уже через неделю я получила деньги. Сумма хорошая, решили, что займемся ремонтом в квартире, прикупили детям телевизор. Теперь они смотрят мультики», — рассказывает жительница Верхнеуральска, мама пятерых детей Светлана Бокова.Для оформления пособия достаточно одного заявления, которое можно подать почтой, в управления социальной защиты по месту жительства, через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг, а также на сайте www.gosuslugi.ru. Остальные документы сотрудники соберут самостоятельно, запросят в случае необходимости у заявителя либо получат в рамках межведомственного взаимодействия.Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 5 330 рублей 50 копеек (половину прожиточного минимума на ребенка за II квартал 2019 года). Выплата предоставляется на каждого ребенка семьям, чей среднедушевой доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума (при обращении в 2020 году 10 336 рублей).Специалисты управлений социальной защиты обрабатывают каждое заявление индивидуально. Для полного подтверждения права на получение выплаты по каждому обращению направляется порядка 20 запросов (в Федеральную налоговую службу - о доходах членов семьи, в Пенсионный фонд о получении пенсий, в МВД – о регистрации членов семьи по месту жительства или пребывания, в службу занятости – о получении пособия по безработице, в ЗАГС – сведения о рождении детей, заключении (расторжении) брака).«В рассмотрении заявлений по выплате с 3 до 7 лет в управлениях социальной защиты задействовано более 90 процентов сотрудников. Такая мера позволяет ускорить назначение и выплату пособий. Однако, учитывая большое количество заявлений, требуется больше времени, поэтому просим отнестись с пониманием к возможным задержкам. В любом случае все выплаты, полагающиеся заявителям, будут предоставлены в полном объеме в ближайшее время», – сообщил начальник отдела организации назначения государственных пособий министерства социальных отношений Руслан Фахаргалиев. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиУправления социальной защиты населения области приняли более 123 тысяч заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом подавляющее большинство обращений родители подали в первые дни приема в мае и начале июня 2020 года. На финансирование выплат из федерального и областного бюджетов направлено почти 1,9 млрд рублей.«В связи с пандемией коронавирусной инфекции материальное положение многих южноуральских семей с детьми ухудшилось. И наша задача – оказать помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Выплаты семьи могут направить на первоочередные нужды», – прокомментировала министр социальных отношений:Пособие выплачивается за период с 1 января 2020 года (если ребенку на эту дату исполнилось три года). По поручению Президента Российской Федерациисемьи сразу получают всю сумму за прошедшие месяцы.Получатели пособия на детей от 3 до 7 лет приятно удивлены размером пособия, которое выплачивает государство, и искренне радуются покупкам.Остальные документы сотрудники соберут самостоятельно, запросят в случае необходимости у заявителя либо получат в рамках межведомственного взаимодействия.Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 5 330 рублей 50 копеек (половину прожиточного минимума на ребенка за II квартал 2019 года). Выплата предоставляется на каждого ребенка семьям, чей среднедушевой доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума (при обращении в 2020 году 10 336 рублей).(в Федеральную налоговую службу - о доходах членов семьи, в Пенсионный фонд о получении пенсий, в МВД – о регистрации членов семьи по месту жительства или пребывания, в службу занятости – о получении пособия по безработице, в ЗАГС – сведения о рождении детей, заключении (расторжении) брака).«В рассмотрении заявлений по выплате с 3 до 7 лет в управлениях социальной защиты задействовано более 90 процентов сотрудников. Такая мера позволяет ускорить назначение и выплату пособий. Однако, учитывая большое количество заявлений, требуется больше времени, поэтому просим отнестись с пониманием к возможным задержкам. В любом случае все выплаты, полагающиеся заявителям, будут предоставлены в полном объеме в ближайшее время», – сообщил начальник отдела организации назначения государственных пособий министерства социальных отношений AzAzA 2020-08-26YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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