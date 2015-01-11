В Кыштыме начали строительство дома по программе переселения из аварийного жилья

В Кыштыме (микрорайон Каолиновый) полным ходом идёт строительство нового многоэтажного дома, квартиры в которых получат семьи из аварийных домов. Работы выполняются благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», сообщает региональный минстрой. С 2012 года в Кыштыме реализуется программа переселения граждан из жилья, непригодного для проживания. За это время удалось переселить в новостройки 284 семьи. В прошлом году началось расселение района Коноплянки, а этим летом здесь начался снос аварийных домов.Учитывая, что Кыштым ежегодно выполняет план по переселению, в 2020 году муниципалитет получил 102 млн рублей. Это стало возможным и благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Глава города Людмила Шеболаева поставила задачу – до конца 2021 года переселить жителей из домов, признанных до 2014 года аварийными и подлежащими сносу.
Источник: Администрация г. Кыштыма