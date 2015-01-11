Сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск раскрыто мошенничество, совершенное в сети Интернет

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1987 года рождения после того, как в сети Интернет увидел объявление о продаже пневматической винтовки.

Связавшись с продавцом, потерпевший перевел деньги на указанный в сообщении счет, но товара так и не дождался. Позже он увидел то же самое объявление в Интернете и понял, что его обманули. Таким образом, мужчина лишился 3500 рублей.

Сотрудниками полиции установлено местонахождение подозреваемой. Ей оказалась жительница Нижнего Новгорода 1999 года рождения. Мошенница призналась в содеянном и рассказала полицейским, что выставленного ею в объявлении товара она не имеет, фото и информация о пневматической винтовке она взяла в свободном доступе в сети Интернет и с самого начала ее целью было присвоение денежных средств, которые она потратила по своему усмотрению.

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Если вы заказываете товар в социальной сети, обратите внимание на следующие правила безопасности:

· Изучайте аккаунт продавца. У него должно быть много друзей (не фейков), качественных фотографий, подробное описание товаров, как можно больше контактов для связи. Фото продукции в основном сделаны в одном месте, одежда показана на одном человеке.

· Если что-то непонятно, то спрашивайте об этом, просите прислать дополнительные фотографии или видеообзоры.

· Ознакомьтесь с реальными отзывами. Если что-то вас насторожило, то напишите автору комментария, попросите поделиться деталями сделки.

· Недостаток информации, низкая стоимость, небольшое количество фото, отсутствие отзывов, низкая цена брендов, последний день акций и скидок – признаки того, что вас хотят обмануть.

· Если вас обманули, тогда нужно написать жалобу в техническую поддержку социальной сети. Социальная сеть может помочь блокировкой аккаунта мошенника и предоставлением данных о нем.

· Чтобы избежать финансовых потерь при дистанционной покупке товара с предоплатой, договоритесь с продавцом об оплате товара наложенным платежом при получении заказа в транспортной компании.