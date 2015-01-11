2020-08-27YEKT13:00:00 | Губерния Дополнения к соцконтракту: еще больше семей смогут получить помощь В 2020 году помощь от государства в формате соцконтракта будет выделена свыше 1 000 южноуральских семей. Депутаты Законодательного собрания области приняты поправки в закон региона «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке граждан». Возможности соцконтракта позволят южноуральцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, получить материальную помощь, повысить квалификацию или получить новую профессию.Принятый сегодня южноуральскими парламентариями закон утвердил, что полномочия в части назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта переданы органам местного самоуправления. Средства соцконтракта можно направить на обучение различным специальностям, помощь в поиске работы либо на открытие бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя. Также деньги могут использоваться на приобретение товаров первой необходимости, погашение долгов по ЖКХ в целях получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Родители могут устроить ребенка в частный детский сад. На сегодняшний день максимальный размер пособия по поручению губернатора Алексея Текслера увеличен до 80 тысяч рублей.«Соцконтракт появился в законодательстве сравнительно недавно, но уже успел показать свою эффективность. Такая мера социальной помощи позволяет семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, не просто получать ежемесячные выплаты, а выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. Неслучайно о социальном контракте как действенном механизме борьбы с бедностью говорил в своем обращении к южноуральскому парламенту глава региона Алексей Текслер», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.Возможности соцконтракта достаточно широки. Соцконтракт предполагает индивидуальную работу с каждой семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Тем, кому нужна работа и кто ее ищет, оказывается материальная помощь на период до нескольких месяцев. Органы соцзащиты помогут повысить квалификацию или получить новую профессию. На период обучения также будет предоставляться материальная помощь. Тот, кто хочет попробовать себя в качестве индивидуального предпринимателя, может закупить необходимое оборудование.«Мы не говорим, что получатели социального контракта могут вне очереди устроить ребенка в садик, однако сейчас много частных дошкольных образовательных учреждений, и за счет этих средств можно оплатить нахождение ребенка в частном детсаду. В силу этого у мамы появляется возможность устроиться на работу, что приводит к урегулированию финансового положения семьи», – комментирует начальник управления социального обслуживания министерства соцотношений Александр Гусев.В 2020 году по соцконтракту помощь получат порядка 1000 семей на общую сумму 80 миллионов рублей. В 2021 году на социальный контракт предусмотрено федеральное софинансирование. Соответственно вырастут также и суммы, выделяемые на помощь семьям. Так, например, планируется, что в 2021 году максимальный размер пособия по соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности увеличится до 250 тысяч рублей.«Мы планируем, что перед заключением контракта все необходимые документы будут изучаться не только сотрудниками управлений социальной защиты, но и межведомственной комиссией, которая рассмотрит, насколько способен соцконтракт помочь семье выйти из трудного финансового положения», – добавил начальник управления социального обслуживания министерства социальных отношений Александр Гусев.Отметим, что всего с 2014 года заключено 489 социальных контрактов с малоимущими семьями (406 семей) и одиноко проживающими гражданами (83 человека). AzAzA 2020-08-27YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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