Челябинская область вступает в активную фазу внедрения механизма защиты и поощрения капиталовложений

Правительство Челябинской области сможет определить орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере защиты и поощрения капиталовложений. Такой законопроект, разработанный минэкономразвития региона, 27 августа поддержали депутаты Законодательного Собрания.Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – это новый механизм для привлечения инвестиций, инициированный на федеральном уровне. Он подразумевает, что между организацией, реализующей новый инвестпроект, и регионом (возможно также участие РФ и/или муниципалитета) может быть заключено соглашение. По нему власть гарантирует инвестору неприменение в отношении него актов, которые могут ухудшить реализацию инвестиционного проекта.Это так называемая стабилизация налоговых и иных регуляторных условий (например, сроков и количества процедур ведения бизнеса), которая может быть установлена в СЗПК на срок до 20 лет – в зависимости от масштаба проекта. Кроме того, новый механизм подразумевает возможность возмещения затрат на инфраструктуру за счет уплаченных налогов и иных обязательных платежей от инвестпроекта.«Двукратный рост инвестиций в основной капитал, обозначенный главой региона Алексеем Текслером в качестве ключевого ориентира работы регионального правительства, необходим для наращивания темпов и динамики нашего развития. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений призван создать механизмы для такого рывка, – комментирует заместитель губернатора Егор Ковальчук. – Мы рассчитываем, что они повысят привлекательность региона для инвестиций, ведь предприниматели получат дополнительные меры поддержки». Важно, чтобы на СЗПК обратили внимание разные компании, которые инвестируют в приоритетные для региона отрасли, полагает вице-губернатор. Это не только традиционные металлургия и машиностроение, но и перспективные: создание и производство композитов, приборостроение, информационные технологии, сельское хозяйство и переработка пищевой продукции, здравоохранение и образование, развитие инфраструктуры и улучшение логистики.В настоящее время правительство Российской Федерации формирует нормативную базу для реализации механизма защиты и поощрения капиталовложений, в том числе разрабатывает временный порядок заключения, изменения, прекращения и учета СЗПК. Утверждение этого документа позволит приступить к аналогичной работе на региональном уровне: после подписания закона, принятого сегодня южноуральскими парламентариями, правительство Челябинской области определит орган исполнительной власти, который и приступит к разработке порядка заключения СЗПК в регионе, порядка осуществления мониторинга этапов реализации инвестпроекта и формы декларации о реализации инвестпроекта.