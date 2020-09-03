Техническую лабораторию мирового уровня с 3D-оборудованием открыли в ЮУрГУ

Коллективная площадка для технического творчества появилась в Южно-Уральском государственном университете с открытием лабораторий типа FabLab. Спроектировать и собрать изделие, пользуясь современным оборудованием, смогут изобретатели вуза, все заинтересованные студенты и даже ученики старших классов — участники Инженерной школы вуза, рассказали в Управлении медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Fabrication Laboratory, или Fab Lab, – производственная площадка для создания несерийных продуктов. Это всемирная сеть, начало которой положили в Массачусетском технологическом университете (MIT). Лаборатории такого формата базируются на площадках вузов, и ЮУрГУ, как один из ведущих технических вузов, не стал исключением.«В лаборариях формата FabLab студенты могут работать руками и получать необходимые теоретические навыки. Это повышает квалификацию наших студентов, их востребованность среди работодателей. Например, учащиеся, уже создавшие проекты на оборудовании лабораторий, получили первые предложения о работе от крупных компаний», – сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.
Источник: Южно-Уральский государственный университет