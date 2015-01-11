Нерадивый подрядчик сорвал учебный процесс в одной из школ Снежинска

В Снежинске из-за недобросовестного подрядчика сорван учебный процесс в общеобразовательной школе № 126.

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, к новому учебному году-2020/21 здание образовательной организации не готово, подготовка к обучению несовершеннолетних с 1 сентября надлежащим образом не организована.

«Указанные обстоятельства сложились ввиду несвоевременного исполнения обязательств со стороны ООО «Бастион» (Башкортостан) по выполнению электромонтажных работ в рамках контракта, что повлекло нарушение прав несовершеннолетних на получение образования. Заказчиком – МБОУ СОШ № 126 – контроль за исполнением контракта надлежащим образом не обеспечен», – говорится в сообщении.

Директору компании и главе Снежинского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона. Начальнику Управления образования и директору школы объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона при организации образовательного процесса.

В надзорном ведомстве добавили, что ученики со 2 сентября приступили к обучению в других образовательных организациях города.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-iz-za-neradivogo-podryadchika-sorvan-uchebnyy-protsess-v-odnoy-iz-shkol_129719.html