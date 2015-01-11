В Челябинске прошел благотворительный турнир по футболу

5 сентября в Челябинске состоялся благотворительный турнир по футболу, собравший 210 тысяч рублей. Средства будут направлены в «Искорка Фонд» на приобретение препарата тепадина для лечения онкобольного ребенка.Свой вклад в лечение внесли 15 коллективов: «Сбербанк», агентство недвижимости «ДАН-Инвест», «УСТЭК-Челябинск», РЖД, охранное предприятие «Медведь», строительная компания «РЭККОМ», Центр стандартизации и метрологии, «Оптима», «УралСтройГрупп», «ЭлитТеплоСтрой», «Lumax Light Technologies», «Фианит-Ломбард», такси «Вираж», сообщество «Азербайджанцы Челябинской области и «Сборная Челябинска» с участием шоуменов Арсена Карапетяна и Руслана Мазитова.На футбольное поле
вышли и опытные футболисты, и просто любители футбола и активного образа жизни. В основном команды состояли из коллег и сослуживцев, но были и такие игроки, которые вышли на поле впервые, познакомившись в интернете ради того, чтобы помочь детям.«Я очень благодарна всем, кто был с нами в День благотворительности. На турнире царила теплая атмосфера, болельщики, плакаты, слова поддержки. Это был настоящий праздник в честь детей и ради жизни детей», - рассказала руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко
.Главный кубок турнира среди мужских команд получила команда «Оптима». Второе место - у команды РЖД, на третьем - «УралСтройГрупп». Среди женских команд в лидеры вышла «Фифа 2», на втором месте - «Фифа 1», а команда «Копейчанка» увезла домой третье место.Подробная информация о проекте доступна в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club_iskorka