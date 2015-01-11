Жители округа готовятся к голосованию

Светлана Полеева, председатель Общественной организации родителей детей-инвалидов "Наши дети", https://vk.com/rdiclubnashideti:
- Есть категории людей, которых сама жизнь поставила в такие условия, при которых нельзя оставаться пассивными. Чтобы помочь себе, своим близким и другим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, необходимо выстраивать диалог с властью. А для этого нужно прийти и проголосовать за тех, кто может и хочет услышать и помочь. Очень важно, чтобы это были люди неравнодушные, готовые принимать смелые решения и стремящиеся сделать нашу жизнь лучше.
Иван Гашев, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа:
- Участие в голосовании на выборах любого уровня является показателем личной ответственности, выражением гражданской зрелости. Это не тот случай, когда можно сказать «моя хата с краю». Это, своего рода, показатель заинтересованности избирателей в социально-экономическом развитии территории, в улучшении дел по месту жительства, в решении имеющихся проблем. Неоспорим факт: чем больше избирателей примет участие в голосовании, тем более верным будет выбор. Этим самым будет выражена коллективная воля абсолютного большинства избирателей, а депутат будет действительно народным избранником.
Верю, что мой голос вместе с другими повлияет на выбор достойных депутатов.
Наталья Меркулова, заведующая структурным подразделением МБУ «КДЦ» ДК «Строитель», руководитель «Университета третьего возраста":
- Всю свою сознательную жизнь хожу на выборы, этому меня учили мои родители, и я продолжаю нашу семейную традицию. Вопрос, участвовать или нет в выборах, передо мной не стоит: это – мой гражданский долг. И если нам дано право выбирать, то мы обязаны им воспользоваться. У тех, с кем я достаточно часто общаюсь, а это, в большинстве своем, люди старшего поколения – активная гражданская позиция. Мы все - за уверенное движение к лучшей жизни, поэтому обязательно пойдем на выборы.
Неучастие в выборах, на мой взгляд, — не решение проблемы, а бегство от нее. И лучше от этого окружающая жизнь точно не станет. Хотите лучшей жизни? Тогда не отсиживайтесь дома, а идите голосовать! Голос любого может стать решающим. От нас зависит, какой будет наша с вами жизнь, жизнь наших детей и внуков. Если хочешь каких-то позитивных изменений в будущем, нужно самому в этом участвовать, не ждать, когда кто-то что-то за тебя сделает, а самому прилагать определенные усилия. Буду голосовать за стабильность и уверенность в завтрашнем дне, хочу, чтобы наш Озерский городской округ и вся наша страна процветала.
А вообще, мне близки слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, который говорил, что единство в обществе – залог процветания нашей Страны.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа