Два города Челябинской области примут автопробег на газовом топливе по маршруту «Санкт-Петербург – Мирный»

Конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также свыше 20 регионов России поддержали автопробег «Отпуск на автомобиле» с участием машин заводского производства, работающих на природном газе, по маршруту Санкт-Петербург – Мирный. Старт автопробега намечен на 11 сентября из Санкт-Петербурга. Первым городом, который посетят участники, станет город Тихвин в Ленинградской области. Маршрут проходит по 36 городам России: Череповец, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Нижний Новгород, Арзамас, Саранск, Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Октябрьский, Уфа, Миасс, Челябинск, Екатеринбург, Сухой Лог, Курган, село Яман, Омск, Барабинск, Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Ачинск, Красноярск, Канск, Тайшет, Тулун, Братск, Усть-Кут, Ленск. Финиш автопробега состоится 2 октября в городе Мирный.«На сегодняшний день программы по развитию газомоторного топлива в регионах являются одним из приоритетных задач правительства РФ. Регионы, участвующие в автопробеге, поддерживают тему расширения применения газа в качестве моторного топлива. У пробега есть возможность повысить интерес у покупателей к газобаллонным автомобилям, у федеральных органов власти к проектам в регионах в области газомоторного топлива, и конечно, условия для расширения газозаправочной инфраструктуры», – подчеркнул глава Минпромгеологии Якутии Максим Терещенко.
Источник: АНО «Россия -Страна возможностей»