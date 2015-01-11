Общественная палата Челябинской области приступила к наблюдению за выборами

3527 независимых общественных наблюдателей сегодня начали свою работу по всей Челябинской области. 11-13 сентября в регионе в общей сложности пройдет более 270 избирательных кампаний. Главная из них - выборы депутатов Законодательного Собрания региона.Пул активистов был сформирован Общественной палатой Челябинской области совместно с муниципальными ОП, крупнейшими общественными организациями и объединениями.«Мы уже приступили к своим непосредственным обязанностям. Осуществляем контроль со стороны общества за полнотой и достоверностью волеизъявления граждан с 8 часов утра. Выборы – это всегда острая борьба. Очень важно не допустить никаких искажений. Все должно быть по закону, за этим мы и следим. Безусловно, не забываем и о соблюдении санитарных правил. Все должны быть в масках. На моих избирательных участках № 1365 и №1366 процесс идет спокойно, нарушений нет», - рассказал общественный наблюдатель, заместитель председателя Общественной палаты Магнитогорска Анатолий Ефименко. «Несмотря на то, что большая часть наших наблюдателей – люди опытные, уже работавшие ранее на выборах, все они все равно прошли еще раз специальное обучение, получили памятки со всеми правилами - "Золотые стандарты". На избирательных участках они работают вместе с наблюдателями от партий и кандидатов. Но цели у них несколько другие. Наша задача – защищать не права конкретного кандидата, а права всех граждан, следить за легитимностью всего процесса. Институт общественных наблюдателей позволяет нам увидеть реальную картину проведения выборов. Он служит гарантом объективности голосования. За те годы, что существуют независимые общественные наблюдатели, в числе которых юристы, учителя, врачи, система общественного контроля показала себя на высоком уровне и стала одним из самых массовых проектов со стороны гражданского общества в России. Работать независимые наблюдатели от Общественной палаты Челябинской области будут все дни голосования без исключения – 11, 12 и 13 сентября», - отметил руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. Общественные наблюдатели от ОП будут работать не только на избирательных участках. Под их контролем также окажется надомное голосование и голосование в следственных изоляторах. Работа в Общественной палате региона будет выстроена еще по нескольким направлениям. Это мобильные мониторинговые группы в каждом районе Южного Урала, готовые в любой момент выехать по конкретному адресу для проверки обращений; мониторинговая интернет-группа, которая займется проверкой тревожных сигналов из соцсетей и «горячая линия».Колл-центр принимает звонки от населения по номерам: 8 (351) 230-31-41; 8-951-434-21-75 с 8:00 до 20:00 часов все дни голосования.