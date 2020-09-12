В Озерске проходят выборы в областной и местный парламенты

Как сообщают из Территориальной избирательной комиссии г. Озерска, ситуация на избирательных участках спокойная, процесс идет в рабочем режиме, нарушений не зарегистрировано. Везде соблюдаются нормы санитарной безопасности (избирателям измеряют температуру, им выдаются маски, перчатки и ручки), организовано дежурство сотрудников УВД и пожарных.
Наблюдатели отмечают активность жителей в единый день голосования. Люди идут на избирательные участки в хорошем настроении, массово пользуются не только предоставленной возможностью выразить свою гражданскую позицию, но и сделать прививку от гриппа и ОРВИ (на нескольких пунктах для голосования до 14:00 часов будет проводиться вакцинация).
Традиционно одними из первых свой выбор сделали руководители муниципалитета, в том числе председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.
Фото Александра Абросимова и Владимира Беляева.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа