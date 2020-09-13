В посёлке Метлино состоялось открытие «Мастерской компьютерной грамотности»

– Я поздравляю вас с этим замечательным событием. Мы видим, что посёлок развивается, обновляются дороги, чтобы мы стали ближе к друг другу, оборудуются спортивные площадки и многое другое. Радует то, что общественники посёлка становятся всё активнее, чувствуя вашу поддержку, мы готовы оказать любое содействие вашим добрым начинаниям. Я благодарю всех, кто принимал участие в этом проекте, низкий поклон. Я понимаю, что вы тратите на подобные инициативы свои силы и время, вместо того, чтобы пойти вечером домой отдыхать, вы занимаетесь общественными делами, а это совсем нелегко. Я благодарю всех, кто неравнодушен к своему родному и любимому посёлку Метлино, всех, кто принимал участие в реализации данного проекта. Спасибо!
Период пандемии показал, насколько сегодня важна информационная грамотность и информационная социализация, которую невозможно представить без современного оборудования. Особенно остро с этой проблемой столкнулись жители небольших населённых пунктов, в том числе и посёлка Метлино.
– Поскольку в поселке нет возможности пройти обучение работе на компьютере, освоить навыки работы в интернет пространстве, нам необходимо было найти решение, чтобы восполнить этот пробел, – отметила депутат Собрания депутатов округа по посёлку Метлино Ольга Хакимова. – Когда мы узнали о положительном опыте Челябинской региональной общественной организации «Молодежный Центр» под руководством Дарьи Добровольской, которая активно развивает волонтёрское движение и успешно участвует в конкурсах президентских грантов, мы решили совместно подготовить социальный проект "Мастерская компьютерной грамотности", который стал победителем фонда президентских грантов второго конкурса 2020 года.
Следует отметить, что в школе №35 поселка Метлино ранее был оборудован компьютерный класс, в котором дети могут получать необходимые знания, но лишь в рамках учебных или внеурочных занятий, а этого недостаточно для подростков и молодежи, и не охватывает многочисленную группу пенсионеров, которым так же необходимы навыки компьютерной грамотности. В этом году спектр возможностей волонтёрской работы будет расширен благодаря президентскому гранту.
На средства гранта на базе клуба "Динамик" уже оборудован специальный кабинет (приобретены и установлены шесть компьютеров, два планшета, экран, проектор и МФУ). Здесь будет проводиться обучение навыкам работы на компьютере и базовым программам. Кроме того, жители посёлка, в основном пожилые люди, у которых нет собственных электронных устройств, смогут дистанционно воспользоваться интернет услугами различных учреждений.
Проект будет реализовываться совместно с волонтёрами посёлка под руководством Валентины Сайфутдиновой при поддержке фонда президентских грантов, отдела администрации посёлка Метлино и Дворца творчества детей и молодежи.
Справочно:
Напомним, что в прошлом году, в рамках реализации социального проекта «Клуб интересных идей», в посёлке был открыт клуб по месту жительства «Динамик». В 2019 году проект стал одним из победителей конкурса социальных проектов Собрания депутатов Озёрского городского округа, что позволило приобрести дополнительное мультимедийное оборудование и оргтехнику. Для размещения клуба на третьем этаже здания поселковой администрации были отведены несколько комнат, в которых при поддержке ФГУП «ПО «Маяк» были заменены окна, сделан косметический ремонт. На базе клуба начали свою работу отделение волонтёров, кружок творчества и дизайна и секция шахмат.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа