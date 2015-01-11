2020-09-15YEKT11:00:00 | Губерния На Южном Урале ждут заявок от участников конкурса «Триггер доброты» Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце» приглашает школьников, родителей и педагогов принять участие в конкурсе толерантных проектов «Триггер доброты». Прием заявок продлится до 30 сентября. Конкурс проходит при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области. Участником «Триггера доброты» может стать любой учащийся 7-11 классов Челябинской области. Для этого школьникам необходимо написать эссе по мотивам документального фильма «Традиции равнодушия» и поразмышлять о том, как много пользы можно сделать для себя, не отвернувшись от того, кто нуждается в помощи. Затем в процессе конкурса представить на суд жюри творческие работы по трем номинациям: изготовление фотоколлажа, видеоролик и подготовить проектную работу. Также присоединиться к конкурсу могут педагоги. Для этого им необходимо подать заявку и принять участие в онлайн-семинарах организаторов по тематике проекта, а затем представить свои методические разработки уроков доброты и волонтерских акций.Творческие работы от участников организаторы конкурса принимают до 10 ноября. По итогам все участники проекта получат сертификаты, а победители дипломы и ценные призы.В прошлом году на базе общеобразовательной школы № 109 Челябинска состоялся просмотр фильма «Традиции равнодушия». В мероприятии приняла участие министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. На встрече она отметила, что в жизни каждого человека могут быть трудности и испытания, поэтому умение протянуть руку помощи и поддержать того, кто отличается от тебя, особого ребенка, – лучшее, что может сделать каждый.Проект направлен на формирование доброжелательного отношения к особым детям. В июле текущего года он стал одним из победителей конкурса министерства социальных отношений Челябинской области на получение субсидий для реализации социально-значимых проектов. В конкурсном отборе учитывались привлечение собственных ресурсов организации, предыдущий успешный опыт, информационная открытость, актуальность и социальная значимость проекта. «Триггер доброты» прошел экспертизу по всем показателям.«Триггер — «якорь» в переводе, укоренившееся в обиходе современного человека понятие, — комментирует Елизавета Кириллова, председатель организации «Открытое сердце». — Хорошо, когда естественной реакцией любого взрослого или ребенка, на «особого» человека станет не страх или желание пройти мимо, а хотя бы улыбка. «Триггер доброты» призывает конкурсантов поразмышлять, как много пользы получает каждый, кто совершает добрые дела». Она также отметила, что общественники уверены, что доброте невозможно научиться только по хорошим книгам. Необходим опыт, который должен сформироваться в детстве и юности при поддержке родителей и педагогов. Конкурс ограничен временными рамками. А спрос на добрые поступки есть всегда.Конкурс стартовал 1 сентября и за две недели к организаторам присоединились заинтересованные педагоги и родители Кыштыма, Златоуста, Магнитогорска, Снежинска, Красноармейского и Октябрьского районов.«Сейчас есть большой запрос от родителей детей с инвалидностью по внедрению практики создания ресурсных классов. Наш конкурс готовит к этому почву, — уточнила Елизавета Кириллова. — Поэтому самый горячий отклик мы получаем от родителей «особых» детей. Эти люди понимают, что ресурсные классы — благо не только их семьям, их детям с проблемами по здоровью. Повторю слова первого заместителя губернатора Ирины Гехт о том, что инклюзивный технологии «меняют образовательное пространство и для всех остальных детей». Дополню, что эти перемены будут полезны самой широкой аудитории. И призываю всех участвовать в нашем конкурсе «Триггере доброты». Подать заявку на участие в конкурсе можно в нескольких номинациях. Подробности — в группе социальной сети «Вконтакте» Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиЧелябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце» приглашает школьников, родителей и педагогов принять участие в конкурсе толерантных проектов «Триггер доброты». Прием заявок продлится до 30 сентября. Конкурс проходит при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области. Участником «Триггера доброты» может стать любой учащийся 7-11 классов Челябинской области. Для этого школьникам необходимо написать эссе по мотивам документального фильма «Традиции равнодушия» и поразмышлять о том, как много пользы можно сделать для себя, не отвернувшись от того, кто нуждается в помощи. Затем в процессе конкурса представить на суд жюри творческие работы по трем номинациям: изготовление фотоколлажа, видеоролик и подготовить проектную работу. Также присоединиться к конкурсу могут педагоги. Для этого им необходимо подать заявку и принять участие в онлайн-семинарах организаторов по тематике проекта, а затем представить свои методические разработки уроков доброты и волонтерских акций.Творческие работы от участников организаторы конкурса принимают до 10 ноября. По итогам все участники проекта получат сертификаты, а победители дипломы и ценные призы.В прошлом году на базе общеобразовательной школы № 109 Челябинска состоялся просмотр фильма «Традиции равнодушия». В мероприятии приняла участие министр социальных отношений Челябинской области. На встрече она отметила, что в жизни каждого человека могут быть трудности и испытания, поэтому умение протянуть руку помощи и поддержать того, кто отличается от тебя, особого ребенка, – лучшее, что может сделать каждый.Проект направлен на формирование доброжелательного отношения к особым детям. В июле текущего года он стал одним из победителей конкурса министерства социальных отношений Челябинской области на получение субсидий для реализации социально-значимых проектов. В конкурсном отборе учитывались привлечение собственных ресурсов организации, предыдущий успешный опыт, информационная открытость, актуальность и социальная значимость проекта. «Триггер доброты» прошел экспертизу по всем показателям.«Триггер — «якорь» в переводе, укоренившееся в обиходе современного человека понятие, — комментирует, председатель организации «Открытое сердце». — Хорошо, когда естественной реакцией любого взрослого или ребенка, на «особого» человека станет не страх или желание пройти мимо, а хотя бы улыбка. «Триггер доброты» призывает конкурсантов поразмышлять, как много пользы получает каждый, кто совершает добрые дела». Она также отметила, что общественники уверены, что доброте невозможно научиться только по хорошим книгам. Необходим опыт, который должен сформироваться в детстве и юности при поддержке родителей и педагогов. Конкурс ограничен временными рамками. А спрос на добрые поступки есть всегда.Конкурс стартовал 1 сентября и за две недели к организаторам присоединились заинтересованные педагоги и родители Кыштыма, Златоуста, Магнитогорска, Снежинска, Красноармейского и Октябрьского районов.«Сейчас есть большой запрос от родителей детей с инвалидностью по внедрению практики создания ресурсных классов. Наш конкурс готовит к этому почву, — уточнила. — Поэтому самый горячий отклик мы получаем от родителей «особых» детей. Эти люди понимают, что ресурсные классы — благо не только их семьям, их детям с проблемами по здоровью. Повторю слова первого заместителя губернаторао том, что инклюзивный технологии «меняют образовательное пространство и для всех остальных детей». Дополню, что эти перемены будут полезны самой широкой аудитории. И призываю всех участвовать в нашем конкурсе «Триггере доброты». Подать заявку на участие в конкурсе можно в нескольких номинациях. Подробности — в группе социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/serdse74 в разделе «Документы». Конкурсные работы в срок до 10 ноября включительно ждут на электронную почту жюри конкурса: konkurs_deti_2020@mail.ru . Справочную информацию о проведении конкурса можно уточнить по телефону 8-919-123-03-36 или 223-03-36.Напомним, «Триггер доброты» стал продолжением проектов «Шаг вперед» (студенты-волонтеры педагогического университета начали профессионально работать с семьями, воспитывающими детей с нарушениями интеллекта), «Инклюзия без границ» (на площадке челябинского детского сада № 40 Челябинска открылась инклюзивная группа для детей), «Ресурсный класс» (на базе общеобразовательной школы №109 г. Челябинска впервые появился инклюзивный класс первоклашек). AzAzA 2020-09-15YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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