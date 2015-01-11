2020-09-15YEKT14:00:00 | Губерния В Златоусте чествовали самые долговечные семейные союзы Лидия Васильевна и Вениамин Васильевич Акиншины зарегистрировали брак 5 июля 1949 года. Оба – ветераны, труженики тыла. Лидия Васильевна с 1944 года работала в швейной мастерской. Вениамин Васильевич с 1943 года трудился на Златоустовском металлургическом заводе. Награжден медалью «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг.», «За трудовое отличие», Орденом Трудового Красного Знамени. У пары двое детей, три внука, три правнука и праправнук, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.«Было особенно радостно поздравить семью Акиншиных и вручить медаль «За любовь и верность», – отметил, вручая награды, глава Златоуста Максим Пекарский 71 год совместной жизни – это действительно невероятная дата, очень редкая и замечательная! Вызывает огромное уважение и восхищение! Очень приятно и трогательно видеть такой долгий, счастливый союз, такое теплое и бережное отношение друг к другу. Хочется пожелать Лидии Васильевне и Вениамину Васильевичу здоровья, бодрости, заботы и внимания родных и еще много счастливых дней вместе!»Еще одну награду глава Златоуста вручил семье заслуженных художников РФ Лохтачевых. Александр Иванович и Нина Владимировна Лохтачевы – известные художники, руководители Мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛИК». Творческий и семейный союз двух талантливых людей длится более 51 года. У четы двое детей, шесть внуков и правнучка.Третьей парой, получившей медаль «За любовь и верность», стали заслуженный тренер РФ по водному поло, почетный гражданин Златоуста Михаил Николаевич Накоряков и его супруга Александра Павловна, отметившие 45 лет совместной жизни.







В Златоусте торжественно вручили грамоты и памятные награды трем супружеским парам. Семейный стаж каждой из них насчитывает многие годы, а чета Акиншиных вместе уже более 70 лет.зарегистрировали брак 5 июля 1949 года. Оба – ветераны, труженики тыла. Лидия Васильевна с 1944 года работала в швейной мастерской. Вениамин Васильевич с 1943 года трудился на Златоустовском металлургическом заводе. Награжден медалью «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг.», «За трудовое отличие», Орденом Трудового Красного Знамени. У пары двое детей, три внука, три правнука и праправнук, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.«Было особенно радостно поздравить семью Акиншиных и вручить медаль «За любовь и верность», – отметил, вручая награды, глава Златоуста71 год совместной жизни – это действительно невероятная дата, очень редкая и замечательная! Вызывает огромное уважение и восхищение! Очень приятно и трогательно видеть такой долгий, счастливый союз, такое теплое и бережное отношение друг к другу. Хочется пожелать Лидии Васильевне и Вениамину Васильевичу здоровья, бодрости, заботы и внимания родных и еще много счастливых дней вместе!»Еще одну награду глава Златоуста вручил семье заслуженных художников РФ Лохтачевых.– известные художники, руководители Мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛИК». Творческий и семейный союз двух талантливых людей длится более 51 года. У четы двое детей, шесть внуков и правнучка.Третьей парой, получившей медаль «За любовь и верность», стали заслуженный тренер РФ по водному поло, почетный гражданин Златоуста, отметившие 45 лет совместной жизни. Источник: Пресс-служба администрации Златоуста AzAzA 2020-09-15YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: ММК награжден памятной медалью «Жди меня»

Борис Дубровский наградил 16 семейных пар с полувековой историей

Губернатор наградил медалями семьи, прожившие в браке больше 50 лет

Глазков Павел Васильевич

Гладышев Михаил Васильевич {comments_news}