Погода перевыполнила сентябрьскую норму по осадкам в Челябинской области

Больше полторы месячной нормы осадков выпало в Южноуральске (Челябинская область) за минувшие сутки.

По информации синоптиков, ночью в среду в большинстве районов прошли дожди – от небольших до сильных (0,3-36 мм). «Максимальное количество осадков выпало в Южноуральске (48 мм – 166% от месячной нормы), Троицке (43 мм и 154%) и Аргаяше (43 мм и 113%). Местами отмечалось усиление ветра до 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.\

Днем и вечером 16 сентября в отдельных районах сохранятся сильные дожди, местами ожидаются очень сильные осадки и опасное усиление ветра до 17-22 м/с.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-perevypolnila-sentyabrskuyu-normu-po-osadkam-v-Chelyabinskoy-oblasti_129974.html